Real Zaragoza-Olivar, un derbi en juveniles con mucho en juego

Se reanuda la División de Honor Juvenil después del parón por la disputa de la segunda fase del Campeonato de España y lo hará para cubrir de un tirón las seis jornadas que restan para la finalización de la liga. En poco más de mes y medio sabremos que suerte ha corrido la triple representación aragonesa.

La cita competitiva no tardará mucho en comenzar. Será el sábado a las (12.00) cuando en el Gregorio Usábel se juegue una de las finales que le quedan por disputar a Stadium Casablanca, cuando reciba al Gimnàstic de Tarragona. La derrota en Lérida de hace quince días complicó algo las posibilidades, aunque la ecuación sigue siendo la misma, y de los cuatro encuentros que quedan por jugar en casa habría que amarrar los 12 puntos en disputa, o lo que es lo mismo, ganar todo. De no ser así, ya tocaría puntuar a domicilio, y son dos desplazamientos complicados los que tiene pendiente la escuadra de Pepe Borque. Para que las cuentas empiecen a salir, lo primero de todo es derrotar a un juvenil tarraconense del que llama la atención el número de empates cosechados, justo la mitad de los partidos jugados (12 de 24). Obligación de no fallar para Stadium en un partido clave.

En la tarde del sábado (16.00) los focos estarán centrados en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, donde se jugará un aparentemente desigual derbi entre blanquillos y El Olivar, aunque luego esa diferencia habrá que plasmarla sobre el césped.

Fin de semana que puede ser muy importante para los zaragocistas, ya que si lograsen la victoria, el domingo se jugará un Espanyol-FC Barcelona, en el que independientemente del resultado que se dé, les podría colocar líderes en caso que puntúen los culés, o si lo hacen los periquitos, tener más cerca el poder jugar la próxima Copa del Rey. Pero, antes de pensar en los demás hay que pensar en si mismos, y tener los pies en el suelo tras el histórico triunfo en campo de los azulgranas, sabiendo que esos puntos tienen el mismo valor que el de los olivareros.

El Olivar se presenta en la Ciudad Deportiva con nada que perder y con ánimo de dar el susto

El Olivar se presentará en territorio zaragocista con nada que perder y con ánimo para dar un susto. Lamentablemente sus posibilidades de salvación son escasas (aunque pase lo que pase este fin de semana nunca se produciría el descenso matemático) y eso puede darles ese punto de tranquilidad frente a un rival que se juega mucho.

