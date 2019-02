El Pinseque se impone en uno de los derbis ante la Peña La Unión

Jornada con dos derbis aragoneses que nos dejó la victoria de Pinseque ante Peña La Unión Calatayud, que le sirve para continuar en el furgón de cabeza en la disputa por la liga. Patatas Gómez Sala 2012 y Sala Quinto dejaron tablas en el marcador.

Patatas Gómez Sala 2012 2 – Sala Quinto 2

El primero de los derbis dejó el marcador más justo por lo visto en el terreno de juego. Un encuentro que podía dejar al Sala 2012 prácticamente salvado si lograba la victoria o que podía meter de lleno en la pelea por la salvación a Sala Quinto, quizás la trascendencia de los 3 puntos dieron como resultado un encuentro poco brillante que no dejó satisfechos del todo a ninguno de los dos equipos, pero que le sirve más a Patatas Gómez. El encuentro tendría una dinámica clara, los locales elevarían su defensa mientras que los quintanos defenderían en mitad de pista; si bien los dos equipos no tuvieron nunca claridad en ataque. Se adelantaría Quinto en un error del Sala 2012, y empatarían los locales en otro error en una salida del balón del equipo visitante. Con el 1-1 se llegaría al descanso. Al poco de la reanudación, Sala Quinto vuelve a adelantarse tras culminar una contra tras pérdida (1-2). Patatas Gómez empataría en una falta. De ahí al final, dos palos de los locales pusieron el suspiro en las gradas del Pab. Actur V. El resto de las aproximaciones de los dos equipos no acabaron de concretarse en una tarde fútbol sala poco vistosa. Patatas Gómez Sala 2012 continúa 12º con 20 puntos. Sala Quinto se coloca 14º, en puestos de descenso, con 10 puntos.

Consulta la información del fútbol sala

Pinseque 6 – Peña La Unión Calatayud 3

Partido en el que además de ser un derbi era un encuentro en que los dos se jugaban mucho.

Los locales por seguir arriba y los visitantes por salir de la zona de abajo. El choque empieza con defensa alta de los locales mientras los visitantes esperaban un poco más atrás. Los de Calatayud, muy bien organizados, superaban la primera línea defensiva de los locales por lo que a los de Pinseque les costaba recuperar la pelota y no tenían oportunidad de hacer contraataques. Este tramo de partido transcurrió con muy pocas ocasiones. La situación cambia a partir del minuto 10, cuando Pinseque roba más balones y tiene mayor profundidad, esto se traduce en ocasiones con las que se materializa el 1-0. Tras un tiempo muerto, el partido cambia, coge más ritmo entrando en ocasiones en un correcalles y los visitantes, tras un par de ocasiones, empatan el partido. Tiempo muerto de Pinseque que se vuelve a organizar y que antes del descanso hace el 2-1 en una primera parte muy igualada. En la segunda, cambia totalmente Pinseque que se hace con el dominio del partido y tras unos buenos minutos logra el 3-1 y el 4-1. A falta de 10 minutos, Calatayud juega de 5, los locales cometen la quinta falta y los visitantes alternan el juego de 5 y el juego de 4, buscando el doble penalti. Calatayud acorta distancias en un córner, 4-2, y aún tienen un doble penalti para meterse de lleno en el partido pero el portero local lo detiene. Tras una buena jugada, Pinseque hace el 5-2; y tras un robo en el juego de 5 el portero local hace el 6-2. A falta de pocos segundos para el final Peña La Unión hace el 6-3 definitivo. Pinseque se coloca 4º con 39 puntos. Peña La Unión Calatayud se coloca 15º, en puestos de descenso, con 9 puntos.

Más información del deporte aragonés en la web de Afición