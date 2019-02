Ebro y Ejea apenas generan peligro y el derbi concluye como empezó

Sin goles en la ida y tampoco en la vuelta. 180 minutos de tiempo efectivo más sus correspondientes descuentos han tenido por delante Ebro y Ejea para perforar las porterías contrarias, pero no lo han conseguido. El conocimiento casi al dedillo que tienen los unos de los otros, ha provocado que los puntos fuertes se hayan contrarrestado, culminando todo con un justo combate nulo.

Excelente entrada en las instalaciones de La Almozara, con nutrida presencia de la fiel hinchada ejeana, que quiso apoyar a los suyos en el desplazamiento más corto de la temporada. El tiempo, primaveral, también acompañó, por lo que en principio se daban todos los condicionantes para ver un bonito espectáculo. Lamentablemente, las intenciones iban a ser unas, y los hechos palpables, otros bien distintos.

El arranque del choque dio motivos para ser optimistas con lo que se iba a presenciar. Arlequinados y los hoy amarillos cincovilleses comenzaron con el nivel de revoluciones en el tope máximo, y entraron con ganas de mandar. Fueron los locales los primeros en presentar sus credenciales a la victoria, en una jugada de Javi Cabezas, que volvió al once inicial tras muchos días fuera de él, que rechazó Moustapha y el balón suelto le cayó a Luca Ferrone que lanzó fuera.

Lo buscó a balón parado el Ebro, pero últimamente la estrategia no está trayendo nada positivo, en un campo donde ese tipo de acciones cobran mayor importancia. Sergio Cortés envió al área pequeña, y Michele, a pesar de su poderoso salto, no contactó por poco. En su primer estiramiento ofensivo, el Ejea llegó con claridad, en una gran dejada de De Mesa a Ramón, que cruzó en demasía. Rubén Garcés tuvo que abandonar por problemas físicos, entrando en su lugar Valero, que en su aparición inicial, sacó escuadra y cartabón para mandarle un pase en profundidad a David Mainz, que el ex arlequinado lanzó muy alto.

Desde la esquina, Gerrit botó un corner, en el que Jon Ander, remató solo, aunque tuvo que hacerlo de manera acrobática, ya que el cuero se le había quedado un poco atrás. En esa misma área se iba a vivir un momento de susto, cuando Cantero quedó algo conmocionado tras un salto con Loscos, en el que el defensa granadino golpeó su cabeza contra el suelo. Por fortuna, pudo seguir sin más consecuencias.

Así se llegaba al descanso de un partido en el que el Ebro tuvo más posesión, pero los porteros no tuvieron que hacer ni una sola intervención.

Quiso meterle más energía el Ejea en la reanudación. Buenas intenciones de los hombres de Guillermo Fernández, bien equilibradas por los arlequinados. Con el paso del tiempo, el choque entró en una fase prolongada de adormecimiento. Los balones divididos eran el pan nuestro de cada momento, y las jugadas elaboradas brillaban, pero por su ausencia. Tampoco favoreció al espectáculo la continua señalización de faltas del jovencísimo colegiado de apenas 20 años, Godia Solé, que quiso tener siempre todo bajo control, quizá con demasiada rectitud.

El triunfo pudo caer del lado visitante, en la opción más clara. Internada de De Mesa hasta la línea de fondo, pone el pase de la muerte, y Ramón solo puede rozar, cuando desde atrás entraba David Mainz con los colmillos afilados y dispuesto a empujar.

El resultado inicial estaba más que visto para sentencia. Solo se vio peligrar, en un control con el pecho de Michele, y posterior disparo desde la frontal, parado sin problemas por Loscos.

Ambos acabaron contentos con el pitido final porque saben que les queda un punto menos para alcanzar el objetivo, y como tal lo festejaron. Ya están librados de este mal trago, y el próximo fin de semana volverán a donde ellos se encuentran más cómodos, el Ebro en un terreno de juego grande y los ejeanos al calor de su Municipal.

Ficha técnica:

Ebro: Salva, Luca Ferrone, Cantero, Michele, Jon Ander, Selfa, Javi Cabezas (Fode, 68), Gerrit (Nierga, 77), Raúl, Sergio Cortés y Dani Martínez (Sandro, 55).

Ejea: Loscos, Rubén Garcés (Valero, 23), Mingotes, Andriu, Catalá (Diego Suárez, 66), Moustapha, Ramón, Julio de Dios, De Mesa, David Mainz y Nacho Lafita (Lucho, 59).

Árbitro: Godia Solé (Comité catalán). Amonestó a los locales Selfa, Cantero, Sergio Cortés y Fode y a los visitantes Rubén Garcés, Andriu, Nacho Lafita, Valero. Expulsó al jugador del Ebro Víctor García en el descuento del primer tiempo estando en el banquillo.

