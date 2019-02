Ebro-Ejea, un derbi de altura

Si siempre apetece ver un derbi, hacerlo cuando los dos equipos están en plenitud de forma, añade un aliciente más si cabe a no perderse lo que depararán Ebro y Ejea este próximo domingo (12.00, Aragón TV).

Poco tiene que ver la situación con la que ambos afrontan el partido a como lo hacían hace justo una vuelta. Los arlequinados eran colistas, mientras que los de las Cinco Villas coqueteaban con los puestos de descenso. Ahora, aunque no se puede certificar que ambos estén salvados, si que llevan muy bien encarrilado el continuar un año más en Segunda División B.

Dentro de la fortaleza que están mostrando, cada uno afronta el choque desde su lado más frágil. Ni el Ebro se siente cómodo jugando en casa (tres victorias únicamente), ni el Ejea es del todo fiable lejos del Municipal (solo dos encuentros ganados). Veremos si este domingo alguno rompe la racha o bien siguen por el camino marcado hasta ahora.

Para los arlequinados de Manolo González atar los tres puntos significaría prácticamente sellar el primer objetivo de la temporada, el de la permanencia, ya que alcanzarían las 38 unidades, y a poco más que sumasen en las doce jornadas que restarían, las cuentas saldrían, y quizá sería el momento óptimo para empezar a pensar en retos más ambiciosos.

Se presentó con optimismo el entrenador local a la rueda de prensa previa, y es que la buena racha del equipo, invita a ello: 'Estamos en un buen momento de forma y con confianza para el partido del domingo'. No quiso hacer planes de futuro sobre la posibilidad de volver a jugar la Copa del Rey. 'El objetivo es hacer 44-45 puntos cuanto antes, pero teniendo los pies en el suelo, aunque si que es verdad que ahora es mucho más difícil que nos ganen que hace una vuelta'. No quiso olvidarse del buen momento que hace gala el rival de este fin de semana: 'El Ejea es un equipo competitivo, que es muy difícil ganarle y con jugadores de buen nivel'.

Será duda Víctor García, que tuvo que ser sustituido en Alcoy y la baja sabida de Tiago, que fue operado con éxito el miércoles y ahora iniciará su recuperación.

Contará el Ejea con una buena ventaja respecto a los equipos que cada quince días vienen a La Almozara, y es que hasta seis jugadores de su plantilla (Loscos, Valero, Nacho Lafita, Moustapha, David Mainz y Kevin Lacruz, aunque este último será baja), han vestido la camiseta arlequinada y saben de sobra como hay que comportarse en campo de tan reducidas dimensiones.

Afrontan los ejeanos el primero de sus dos duelos consecutivos ante conjuntos aragoneses, y es que el próximo domingo repetirán, aunque esta vez en casa ante el Teruel

También el entrenador del Ejea, Guillermo Fernández dio su versión sobre el duelo ante los arlequinados: 'Un derbi siempre es especial y habrá que controlar no solo al rival, sino nuestras propias emociones'. Preguntado sobre como han cambiado las cosas respecto al encuentro de ida, afirmaba que 'En el partido de la primera vuelta llegábamos peor los dos y había más necesidad de sumar, ahora no estamos en zona de descenso'. Como no podía ser menos, tuvo palabras de elogio para unos aficionados que van a arropar a los suyos y que agotaron las localidades que tuvieron a su disposición en un abrir y cerrar de ojos: 'Ver a la afición tan volcada con el equipo es ilusionante y nos llena de responsabilidad para hacer las cosas aún mejor'.

El Teruel quiere hacer bueno el empate en Castellón

El Teruel se medirá al Alcoyano a partir de las 17 horas en Pinilla. Los de Dani Aso quieren hacer bueno el empate conseguido ante el Castellón la pasada semana, con un tanto de Jorge Ortí, y doblegar al conjunto de Alcoy, que está situado en la 14ª posición en la tabla clasificatoria a tan solo cuatro puntos de los aragoneses. El Teruel lleva seis partidos sin conocer la derrota, en uno de los mejores momentos de la temporada.

