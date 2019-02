El Robres vuelve a la senda del triunfo a costa del Brea

El Robres asalta el Piedrabuena y se lleva los tres puntos. Salió mejor el conjunto oscense, que intentaba generar peligro a la zaga local con combinaciones por banda. Los atacantes visitantes encontraban espacio a la espalda de los laterales, lo que aprovechaban para colgar balones al área. En uno de estos, desde la esquina, llegó el primer y único tanto del partido: Roger se adelantó a toda la defensa y cabeceó a gol un buen balón al primer palo. Ya mandaban los hombres de Jesús Conte, que además se mostraban seguros sin balón. La reacción breana no se hizo esperar y Miki, también de cabeza, pudo poner las tablas en el marcador, pero su testarazo salió rozando el palo. El partido apenas se jugaba en las áreas, y eran los centrocampistas los que llevaban el peso del encuentro, que llegó al ecuador con los oscenses mandando por la mínima.

La reanudación trajo consigo a un mejor Brea, que se volcó en busca del tanto del empate. El dominio local se hacía palpable y la zaga amarilla comenzaba a pasar apuros para contener el asedio de los celestes. Pudo igualar la contienda Miki con una preciosa vaselina que no encontró puerta por centímetros. La tuvo también Montejo, el más inspirado de los suyos, pero su zapatazo desde la frontal no cogió puerta. Comenzó a tener prisa el conjunto de David Rincón, que veía como solo la falta de acierto le estaba privando de puntuar. El Robres, que aguantaba el chaparrón como podía, intentaba salir a la contra, pero no lograba inquietar a los locales. Se lanzó con todo a por el empate el conjunto breano, que pudo cambiar el signo del partido en dos ocasiones, pero Monforte le ganó la partida a Miki en sendas acciones. Al final tres puntos que viajan a tierras oscenses y que descuelgan de la batalla por el ascenso a un Brea que mereció más premio.

Ficha técnica:

Brea: Unai, Gálvez (Nacho Martínez, 78), Dieste, Pomareta, Parada, Emilio, Toño García (Veintemilla, 46), Juan González, Miki Guillén, Montejo y Mahdi (Sicilia, 58).

Robres: Monforte, Villanueva, Valderrama, Bernier, Roger, Kever, Yerai (Vicioso, 85), Roldán, Tapia, Kenta (Dani García, 88) y Villalba (Aitor, 79).

Goles: 0-1, min. 19: Roger.

Árbitro: Martínez Castillo. Amonestó a los locales Juan González y Sicilia y a los visitantes Villanueva y Bernier.

