Un noruego desembarca en Alagón

El jugador noruego Preben Karlsen, nacido en 1997, debutará esta tarde en liga con el equipo zaragozano del Villa de Alagón de Regional Preferente ante el Zuera, tras ser fichado del conjunto valenciano del Santa Pola. Preben es el segundo jugador noruego que se calza las botas en un campo de fútbol en Aragón, tras Daniel Forlasen, jugador que militase hace unos años en el Santa Isabel en Tercera División. El delantero, que lleva casi dos años en España, ha jugado también en el Ucam Murcia y Jumilla, entre otros.

El jugador lleva dos semanas en Zaragoza y ya ha realizado varios entrenamientos con el equipo arlequinado a las órdenes de Fernando Campillo, técnico del Villa de Alagón, que los considera "como un gran refuerzo". Campillo ya ha podido contar con él varios entrenamientos, en los cuales ha visto el nivel futbolistico del delantero noruego: "Creo que va a ir sobrado en esta categoría y que nos va a ayudar mucho. Es muy rápido y tiene un buen golpeo de balón".

Preben compara su juego al de Gareth Bale, jugador del Real Madrid, salvando las diferencias. "Tengo mucha velocidad y fuerza", afirma el noruego, que habla un castellano casi perfecto y que destaca las diferencias que existen entre el fútbol de su país, en el que llegó a jugar en el Vindbjart, equipo de la Segunda División de Noruega, logrando un tanto, al de España. "Aquí el juego es mucho más técnico, sin embargo, en mi país se juega con más fuerza y con un juego más directo".

Al jugador noruego Preben Karlsen le gusta mucho España, y quiere dedicarse al fútbol. "Estuve una vez en Barcelona con los amigos hace unos años, esa fue mi primera vez que visité este país". Al noruego le gustan las costumbres y la gastronomía española. "Me gusta mucho la paella. A diferencia de los noruegos, a mí me gusta muy poco el pescado, soy más de carne. Me gustaría quedarme a vivir en España".

Su familia y amigos le animan a alcanzar su sueño en el mundo del fútbol en España. "Ellos me dicen que siga, si es lo que me gusta, que no decaiga y que haga todo lo que pueda para cumplir mi sueño". Preben es un goleador nato y considera que puede ayudar al equipo logrando un buen número de tantos hasta final de temporada. "Espero marcar más de diez goles", indica.

El Villa de Alagón esta situado en la novena posición en la clasificación , esperando escalar posiciones en los partidos que le restan con la llegada de este goleador nórdico.

