Ecos de la jornada en el fútbol aragonés

Bugui se marcha al Sabi tras jugar en el Andorra

El Sabiñánigo se ha hecho con los servicios del punta Francisco Javier Fernández ‘Bugui’. El delantero ha vestido las camisetas del Zaragoza B, Barbastro, Sariñena y Ejea, entre otros. Ahora estaba en el Andorra de Regional Preferente.

El Villanueva ficha a un central francés del Teruel

El Villanueva ficha a Safwan Mbaé, un defensa central francés de 21 años que disputó 13 partidos oficiales en el filial del Mónaco, y que deja la disciplina del CD Teruel de Segunda B tras firmar el pasado mes de diciembre por el club rojillo.

Gonzalo Val, nuevo jugador del Belchite 97

Gonzalo Val es nuevo jugador del Belchite 97 para lo que resta de temporada. Procede del Brea de Tercera División y también jugó en el Andorra. Un refuerzo de lujo para los de Pitu Lerga.

Cotoño deja el Borja y pone rumbo a Calamocha

El delantero Cotoño deja el cuadro borjano y pone rumbo al Calamocha. El jugador ha disputado 71 partidos oficiales en la SD Borja en tres temporadas, en los que anotó nueve goles en la categoría.

Segunda División B

El jugador Maxi Rosales deja el Ejea

La Sociedad Deportiva Ejea y el jugador Maxi Rosales han llegado a un acuerdo mediante el cual rescinden su contrato por esta temporada. El jugador argentino llegó hace unos meses a la entidad ejeana del RZD Aragón.

Regional Preferente

Campillo, nuevo técnico del Alagón

Fernando Campillo es el técnico elegido por el Villa de Agallón tras cesar en el cargo Javier Genovés la pasada semana. El joven entrenador debutó el pasado domingo con el Épila en La Portalada, con derrota por cero goles a uno.

Selección de Rumanía

Mario Nicolescu, convocado con la Selección sub 16

El defensa central del cadete A del Real Zaragoza, Mario Nicolescu, ha sido convocado con la selección sub 16 de Rumanía para formar parte del combinado que se medirá ante la selección de Chipre en un amistoso a finales de enero.

Fútbol Sala

Termina la andadura de las selecciones en el Nacional

Los combinados aragoneses sub 16 y sub 19 disputaron este fin de semana el Nacional cayendo eliminadas. El combinado cadete no pudo ganar ningún encuentro, mientras que el juvenil, ganó tres partidos y solo cedió ante Andalucía.

