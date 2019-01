Resultados de la decimosexta jornada de División de Honor Infantil

La Unión y el Peñas Oscenses firman un empate en un partido marcado por el respeto mostrado por ambos conjuntos . Los oscenses se adelantaron en el minuto 4 por Pérez a la salida de un córner. En el minuto 22, Oscar lucho un balón que parecía perdido para servirle en bandeja el balón a Iván y que este reequlibrara el marcador. Durante el segundo periodo no se pudo disfrutar de ocasiones claras de gol de ninguno de los dos equipos. Aunque el Peña Oscenses intentó volverse a poner por delante a base del balón parado, la defensa de la Unión se mantuvo bien plantada y evito que se deshiciera el empate.

Unión: Larraz, Adam (Gea, 63), Blas, Nicolás, Sergio, Marco, César, Coscolín (Anadón, 52), Teller, Soria e Iván (Andrés, 65).

P. Oscenses: Azagra, Ciprés, Eloy (Miguel, 60), Pérez (Loscertales, 56), Diestre, Gabriel (Comino, 64), Benítez, Roselló, Kevin (Diego, 62), Torralba y Pérez (Laiglesia, 41).

Goles: 0-1, min. 4: Pérez. 1-1, min. 22: Iván.

Árbitro: Gomollón García. Amonestó al visitante Ciprés.

Consulta todas las noticias de la categoría.

HUESCA 1-0 OLIVER

Victoria ajustada del Huesca en un partido marcado por la igualdad entre dos equipos que trataron de jugar el balón en todo momento. El Oliver tuvo más posesión, pero eso no significa que el Huesca no le presionara para tratar de hacerse con el balón y protagonizar rápidas salidas a la contra. En el minuto 7, Álvarez adelantó al conjunto oscense tras recibir el esférico en la frontal del área, batiendo con un disparo raso a Train. Tanto los defensas como el portero visitante evitaron que el Huesca se marchara al descanso por delante en el marcador. Tras el paso por vestuarios, el Oliver dio un paso hacia delante con la intención de igualar el encuentro, pero acusó su falta de precisión y de profundidad. El Huesca defendió muy ordenado llegando a tener su mejor ocasión para sentenciar el partido en las botas de Ladaga, pero se llegó al pitido final con el resultado d euno a cero.

Huesca: Alejo, Ferrando (Belio, 67), Delgado (Santiago, 46), Mohammed, Ruiz, Laborda, Álvarez, Ntji, Rivas (Ladaga, 57), Alamañac y Ojeda.

Oliver: Train, Andaluz (Palacios, 36), Capapé (Crespo, 57), Borobia, Ruiz, Ángel (De la Rosa, 49), Dennis, Lebrero, Peregrina, Anti y Tiabi.

Goles: 1-0, min. 7: Álvarez.

Árbitro: Monteagudo Soler. Amonestó a los locales Laborda y Ferrando.

ST. CASABLANCA 2-3 EBRO

El Ebro se lleva los tres puntos del Stadium Casablanca en un partido muy igualado. Fueron los verderoles quienes tuvieron la primera ocasión del partido nada más empezar, pero no supieron transformar el mano a mano del que dispusieron. En el minuto 15, Sakho anotó el primer gol del conjunto arlequinado tras una buena combinación en la banda derecha. Poco más de diez minutos después, Motilva dobló la diferencia con un tiro lejano que Escalona no llegó a despejar. A los pocos minutos de reiniciarse el juego, Marco remató con la cabeza una falta lateral para recortar distancias y darle emoción al choque, pero un error defensivo en el minuto 46 culminaría con Sakho haciendo el uno a tres. El Stadium Casablanca no se rindió y volvió a recortar distancias en el minuto 54 gracvias a Conte. El partido acabó con el triunfo del Ebro por dos tantos a tres, pero de una forma cuanto menos incómoda.

St. Casablanca: Escalona, Lobera (Gracia, 59), Sanz (Zarzo, 50), Córdoba, Arguedas (Marcos, 62), Larraga, Marco, Rodríguez, Hugo, Pablo (Conte, 41) y López.

Ebro: Diego, Manzanero (Baró, 40), Sanz, Ruiz, Cebollada, Martínez, Motilva, Subías (Álvaro, 70), Sarroca (Elvis, 56), Beltrán (Redolar, 65) y Sakho (Zalaya, 60).

Goles: 0-1, min. 15: Sakho. 0-2, min. 27: Motilva. 1-2, min. 37: Marco. 1-3, min. 46: Sakho. 2-3, min. 54: Conte.

Árbitro: Etienne Guillabert Gomis. Amonestó a Hugo, Córdoba; Manzanero, Sakho y Sanz.

REAL ZARAGOZA 6-0 BINÉFAR

El Real Zaragoza golea a un atrevido Binéfar pese a no firmar su mejor encuentro. Los visitantes fueron fieles a su propuesta de juego, pero eso no impidió que durante la primera mitad, el conjunto blanquillo se adelantara por mediación de Vadillo, Lobato y Dos Santos. Ya en la segunda mitad, el Real Zaragoza terminó de sellar la goleada duplicando su ventaja gracias a Alegre, Liso e Isaac, que se metió gol en propia puerta.

R. Zaragoza: Imanol, Del Barrio, Ian, Terrer (Víctor, 46), Carp, Fabrice, Lobato (Pamiés, 46), Alegre (Buyla, 46), Dos Reis (Liso, 32), Vadillo y Dos Santos.

Binéfar: Cunha, Mingote, Juan, Isaac, Lles, Foj (Zimbresteanu, 54), Lacambra (Cabezas, 44), Rosa (Español, 51), Pueyo, Izan (Óscar, 54) y Anthony (Fofana, 46).

Goles: 1-0, min. 1: Vadillo. 2-0, min. 21: Lobato. 3-0, min. 34: Dos Santos. 4-0, min. 42: Alegre. 5-0, min. 49: Liso. 6-0, min. 67: Isaac, en propia meta.

Árbitro: Cebollada López.

BALSAS PICARRAL 4-0 TERUEL

El Balsas suma su decimosexto partido consecutivo sin perder tras lograr el triunfo ante el Teruel. El conjunto avispa dominó el partido de principio a fin, logrando tres goles durante la primera mitad gracias a Piquero, Lahuerta y Piquero. Martínez, el meta visitante, fue el culpable de que el marcador no fuera más abultado. Ya en la segunda parte, el Balsas optó por jugar de forma más elaborada, tocando más, mientras que el Teruel trató de dificultar su salida del balón presionándoles arriba, pero con escaso éxito. A los pocos minutos de reiniciarse el juego, Gimeno anotó su segundo gol.

Balsas Picarral: Torres, Gaitán, Aparicio (Conejos, 45), Piquero (Sampietro, 53), Moreno (Ochoa, 53), Polo, Pradas, Gimeno, Lahuerta, Brizuela (Alen, 45) y Granged.

Teruel: Martínez, Pérez, Martín, Minhaj (Lereu, 60), Peña, Beltrán, Gonzalvo (Simo, 39), Romero (Giménez, 51), López, Casino (Batuecas, 48) y Gómez.

Goles: 1-0, min. 3: Piquero. 2-0, min. 6: Lahuerta. 3-0, min. 19: Gimeno. 4-0, min. 39: Gimeno.

Árbitro: Ballesteros Rubio. Amonestó al local Conejos.

SAN JOSÉ 4-1 ACTUR PABLO IGLESIAS

Un hat-trick de Calvo guía al San José hacia la victoria ante el Actur Pablo Iglesias. Los azulones empezaron el encuentro volcados contra el área de los visitantes. Tras varios intentos denlos locales, Calvo logró estrenar el marcador en el minuto 13 desde el punto de penalti. El San José seguía acosando a la portería defendida por Julián y de nuevo Calvo, aprovechando un rechace previo, dobló la diferencia en el electrónico. La reacción del Actur Pablo Iglesias no se hizo de rogar, recortando distancias a los dos minutos por mediación de Cubillo. El nivel no bajó durante la segunda parte. Calvo acabó de firmar su triplete en el minuto 49 tras cabecear un buen centro lateral. Ya en la recta final del choque, Touffick terminó de redondear el resultado con una bonita vaselina.

San José: Moreno, Martínez, Intriago, Estaun, Navarro (Porroche, 52), Boza (Mayayo, 56), Calvo, Toufick, Rubio, Ayuda (Bkanco, 59) y Velasco.

Actur Pablo Iglesias: Pascual, Julián (Gómez, 40), Paratcha, Borja, Arnal (Calahorrano, 36), Abad, Cubillo, Gracia (Sánchez, 49), Catalán (Guallar, 55), Vinuesa y Buil.

Goles: 1-0, min. 13: Calvo. 2-0, min. 20: Calvo. 2-1, min. 22: Cubillo. 3-1, min. 49: Calvo. 4-1, min. 65: Toufick.

Árbitro: Cebollada López. Amonestó a los visitantes Buil y Sánchez.

AMISTAD – EL OLIVAR

MONTECARLO - JUVENTUD

Más información sobre el deporte aragonés en la web de afición.