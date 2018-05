El Real Zaragoza paga caro los errores ante el Real Madrid

Fútbol. Copa del Rey Juvenil- Real Zaragoza vs. Real Madrid Francisco Jiménez

Adverso resultado el que obtiene el Real Zaragoza, en un partido en el que no fue inferior, pero un par errores, fustraron las ilusiones de los de Javier Garcés. El Real Zaragoza quiso tomar la iniciativa, con un Soro muy activo y también con la fundamental aportación de Marcén, que sacó provecho de la defensa de tres planteada por ‘Guti’ para ser un puñal por banda izquierda. Era Soro quien se zafaba en una baldosa de Zabarte, y desde la corona del área, probaba fortuna, deteniendo el cancerbero.

El 1-0 iba a llegar en una acción fulgurante. Marc Aguado robaba el esférico, abría al costado izquierdo donde Marcén ponía un precioso centro con rosca al segundo palo, para que Soro rematase de cabeza al fondo de las mallas. Era el premio al buen trabajo realizado hasta el momento. Reaccionó el Real Madrid, que pudo empatar en un tiro a quemarropa de Gelabert, que se encontró con la inconmensurable respuesta de Azón, que hizo un paradón.

El choque estaba en su fase más bonita, con alternativas y ahora le tocaba dar a los blanquillos. Carlos Vicente enviaba por encima del travesaño, una falta sacada con rapidez. Baselga tuvo un mano a mano en el minuto 44, que no embocó, siendo emparedado por los centrales, que le incomodaron a la hora del disparo. Del posible segundo, se pasó al 1-1, en un saque de esquina repelido con la mano por Azón, el esférico quedó suelto y Gelabert, fusiló. Bajó el ritmo tras el descanso. Las posesiones visitantes eran largas, pero no generaban miedo. Los zaragocistas, bien pertrechados, esperaban su momento y dos fogonazos de Carlos Vicente debieron dar de nuevo la ventaja a los de casa. En sendas jugadas por banda derecha, centraba y Soro no atinaba en ninguna de ellas, en remates francos para un jugador de su calidad.