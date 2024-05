La 5K y 10K 'Ciudad de Huesca' dejan sus primeras huellas

Por todo lo alto se estrenaron las carreras 5k y 10k 'Ciudad de Huesca' organizadas por el Club Deportivo Zoiti -adjunto a la peña recreativa-, que gozaron de una gran respuesta por parte del público oscense, así como de un gran reconocimiento y éxito durante las carreras, en las que participaron 173 corredores.

En la prueba larga, el ganador fue Roberto Martín (34.02), del Club Running Zaragoza. Segundo fue Fernando Esperanza (35.59) y, tercero, Aitor Abadía (36.31). En la categoría femenina, fue Victoria González, del Compostela Atletismo, la que se llevó la victoria gracias a un tiempo de 46.24. Eva Hueso (49.53) y Eva Nasarre (53.15) completaron el podio. En la carrera de 5K, la victoria fue para Andrés Zapater (17.57), del Hinaco Monzón, seguido por Álvaro Lombardo (18.15) y Ricard Simon Goñi (19.52). En la carrera femenina de 5K, Natalia Milla (21.03), del Club de Atletismo Serrano, venció por delante de Natalia Mayo (22.45) y Jara Boned (25.02).

El recorrido de las pruebas a las que se enfrentaron los corredores fue el siguiente: plaza de Navarra, Porches de Galicia, Coso Bajo, plaza de Santo Domingo, paseo de Ramón y Cajal, Lucas Mallada, Cuesta de las Mártires, Miguel Fleta, Camino Fornillos, Ronda Industria hasta calle de Gibraltar y giro entero a la izquierda para volver por el otro carril de Ronda Industria, rotonda de la carretera de Apiés, Lucas Mallada, Puente de San Miguel, San Juan Bosco, Joaquín Costa, Coso Alto, Porches de Galicia y plaza de Navarra.

Al finalizar la carrera, Roberto Martín, ganador de la 10K, expuso que "al pasar el primer kilómetro, he decidido seguir con el ritmo que estaba manteniendo, y la verdad es que las rectas del polígono, que son bastante largas, me han ayudado para determinar un ritmo bueno". El atleta del Club Running Zaragoza reconoció que, cuando ha completado la primera vuelta, "llevaba bastante ventaja con el segundo, así que he pensado en mantener el ritmo y no quemarme demasiado".

Victoria González fue la ganadora en la prueba 10K femenina: "La verdad que me he visto bastante bien desde el principio y, cuando me han dicho que iba la primera, me he motivado más hasta llegar a la meta", asegura la veterana atleta oscense que milita en el Atletismo Compostela.

Natalia Milla, ganadora de la 5K, desveló que no se sabía el recorrido. "He salido al principio con Natalia Mayo, y ha llegado un punto en el que me veía bastante bien y he tirado hacia adelante yo sola. Luego, me he ido girando y he visto que ya no me seguía ninguna chica, así que me tocaba exprimirme al máximo", aseguró la corredora, que sentenció que "la 5K es una carrera bastante explosiva, y lo más importante de todo es intentar mantener tu ritmo".

En última instancia, Sergio García, miembro de la Junta del Club Deportivo Zoiti, aseguró tras la finalización del evento que "no solo estamos del 9 al 15 de agosto haciendo actividades, sino que días como hoy son los que hacen peña, y no podemos estar más contentos por la respuesta de la ciudad". Seguidamente, atestiguó que "sigue presente la 'batalla' con el Ayuntamiento para que toda la prueba sea por el centro de la ciudad, como ocurre en Zaragoza donde se corta todo el centro, pero es algo que no está en nuestras manos. Pese a ello, lucharemos para que así sea. Siempre hemos dicho que queremos crecer, pero hay que hacerlo poco a poco, y ojalá que el año que viene tengamos una segunda edición que se desarrolle por el centro de Huesca", zanjó García.