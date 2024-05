El piloto Aleix Espargaró anuncia su retirada al final del Mundial de MotoGP 2024

El piloto español Aleix Espargaró (Aprilia) anunció este jueves desde el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde este fin de semana se disputa el GP Catalunya de MotoGP, que se retirará al término del Mundial 2024 tras 20 temporadas como profesional y con más de 250 carreras en la categoría reina.

"Al final de esta temporada me retiraré como piloto de MotoGP, ha sido una gran carrera. Lo anuncio en un circuito muy especial para mí, donde empecé a correr de pequeño y donde el año pasado culminé un sueño", anunció ante los medios en la sala de prensa del Circuit.

Aleix Espargaró se irá al término del Mundial tras protagonizar una historia de "éxito". "Hemos hecho historia. Ha sido un gran camino en MotoGP pero con una trayectoria muy extraña, la verdad. Creo que ni el mejor guionista de Hollywood hubiera imaginado que a los 30 años podría ganar carreras y hacer podios con una marca que no lo había hecho nunca antes", reconoció.

Se va "muy feliz y orgulloso" por lo logrado. "Aunque nunca es suficiente, estoy orgulloso de hasta donde he llegado. He cometido muchos errores en mi vida por escoger el corazón y no la cabeza, pero soy así. Mi cabeza me dice que puedo seguir, estoy yendo rápido en una parrilla con unos compañeros que son los mejores de la historia, y me siento competitivo y bien físicamente, pero el corazón me pide parar y estar más tiempo en casa", señaló.

Aleix Espargaró se emocionó al dar las gracias a su familia (padres y hermana), a su hermano Pol Espargaró (expiloto y ahora probador de KTM y comentarista en DAZN) y a su mujer e hijos. Todos ellos presentes en la sala junto a una enorme representación de la parrilla actual de MotoGP, como Jorge Martín, Marc Márquez, Álex Márquez, Pecco Bagnaia, Maverick Viñales, Pedro Acosta, Alex Rins, Joan Mir y Enea Bastianini, entre otros.

"Me siento muy contento, hay muchos pilotos que han ganado más pero lo he dado todo. A lo mejor he sentido que no tenía el mismo talento que otros pero trabajando he alcanzado un nivel bastante alto. Las últimas temporada han sido increíbles, pero eso decido parar, porque ya me lo he pasado muy bien. Estoy muy contento, parece que salte a un sitio extraño y lejano pero me siento contento. Y a lo mejor los otros pilotos me dejan ganar este fin de semana como regalo de despedida", señaló bromista.

Para el de Granollers, el mejor día en MotoGP fue ganar en Argentina con Aprilia. "El mejor recuerdo o día es el del triunfo en argentina pero hoy también es un día muy bonito. El más difícil me atrevería a decir que en 2020, cuando estaba a punto de retirarme pero Laura me animó a seguir con Aprilia. Me costaba encontrar la motivación pero por suerte la tenía a ella", apuntó.

De cara al futuro, tiene claro que podría seguir ligado a MotoGP, quizá como piloto probador como su hermano Pol, y también ir más en bici pero sin competir a nivel profesional. "Haré más salidas con la bici, me encanta el ciclismo", apuntó, en este sentido.

"Pero aún tengo una larga temporada por delante, con una de las mejores motos, con ganas de luchar por podios y victorias. Ya hablaremos del futuro. Con el cambio de reglamento, tendré oportunidades de ser piloto probador. Pero ahora todavía quiero divertirme y tengo que disfrutar de una de las mejores motos hasta final de temporada", vaticinó sobre el final de este último Mundial para él.

Tras convocar una rueda de prensa especial, el de Granollers (Barcelona) -nacido al lado del Circuit- anunció que, cerca de cumplir 35 años, este será su último Mundial de MotoGP, poniendo así un punto final a su papel de 'Capitano' de Aprilia, firma a la que llegó en 2017 y a la que ha hecho crecer hasta llevarla a ganar.

Fue en el GP Argentina de 2022, en el Circuito de Termas de Río Hondo, cuando Aleix Espargaró logró su primera victoria en MotoGP, la primera también para Aprilia en la categoría reina. Después llegarían otras dos victorias más, en Silverstone (Reino Unido) en 2023 y en 'su' GP Catalunya del mismo año.

Pese a que en este Mundial 2024 todavía tiene cosas a decir, y aspira a poder ganar en Montmeló este fin de semana sin ir más lejos, de momento Aleix Espargaró suma 326 carreras, con 5 'poles position', 12 podios y 3 victorias entre todas las categorías, en esos 20 años de dar gas con su característica sonrisa.