María Delgado: “Soy una afortunada por el palmarés que tengo con 26 años”

A pesar de tener solo 26 años, María Delgado se comporta como una persona de más edad. Es atenta, responsable, educada y resolutiva, tal y como acredita su círculo más cercano. Una de las personas que conoce bien a la nadadora aragonesa es el navarro Iván Salguero, junto al que participó este miércoles en una nueva jornada del proyecto ‘Camino a París’. Se trata de una iniciativa organizada por CaixaBank cuyo objetivo es dar visibilidad y normalizar la discapacidad, concienciar a la sociedad y acercar a estos deportistas de élite al territorio.

La charla, conducida por la periodista Almudena Rivera, tuvo lugar en el salón de actos del Grupo San Valero de Zaragoza. Al acto, además de la rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal, asistieron la directora general de Deportes del Gobierno de Aragón, Cristina García, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza, Félix Brocate.

Todavía quedan unos meses hasta los Juegos Paralímpicos de París. ¿Cómo se encuentra María Delgado?

Estoy muy bien, muy motivada, viendo los Juegos de París muy cerca. Eso hace que las ganas y la motivación sean cada vez mayores, te da un plus extra para entrenar. Acabo de volver del Campeonato de Europa con muy buenos resultados y solo espero llegar a la cita paralímpica en las mejores condiciones.

Usted vive a caballo entre el CAR (Centro de Alto Rendimiento) de Madrid y Zaragoza.

Venir a mi casa siempre es muy especial porque pasó prácticamente todo el año en Madrid. Pero, además, si es por un evento de estas características, todavía más.

¿Cómo vive estas semanas de tensa calma antes del inicio de los Juegos?

Son meses de relativa normalidad, llevamos tres años preparándonos para los Juegos. También se nota en el ambiente que se va acercando la fecha. La motivación es muy positiva para afrontar el día a día.

¿Se hace algo especial en esta recta final?

El camino es parecido durante todo el ciclo olímpico. Pero sí que cuando se acerca la fecha, tal vez, cuidas según qué detalles un poquito más. La alimentación, la recuperación… Esos detalles son los que marcan la diferencia.

Decía antes que viene de conseguir buenos resultados en el último Europeo.

Conseguir éxitos te ayuda a confiar y creer en tu trabajo, a saber que estás en el camino correcto. Estoy convencida de que el programa de entrenamiento que estamos llevando es el correcto, seguro que las 17 semanas que quedan vamos a seguir siendo consistentes para llegar en las mejores condiciones a París.

¿Qué retos tiene por delante antes de la cita parisina?

Quedan pocos, lo que más falta es entrenar (sonríe). En tres semanas competimos en la Copa del Mundo de Berlín (Alemania). También vendré por aquí a competir en el Trofeo Ciudad de Zaragoza que organiza mi club, el Stadium Casablanca.

Serán sus terceros Juegos Paralímpicos. Después de Río 2016 y Tokio 2021, ¿en qué ha cambiado María Delgado?

Lo que más ha cambiado es la experiencia. Es una mochila que para nada me pesa, al contrario, me da alas. Ahora sé afrontar determinadas situaciones de mejor manera, vivo el día a día de mejor forma. Es algo que, sin duda, me beneficiará para los Juegos de París.

Los de 2024, seguro, no tendrán nada que ver con los dos anteriores.

Totalmente, no hay unos Juegos Paralímpicos que sean iguales que otros. Es el sueño de cualquier deportista. Los primeros en Río de Janeiro significaron hacer realidad mi sueño, encima consiguiendo dos medallas. Estoy muy agradecida de haber estado allí. Eso sí, ahora tengo la misma ilusión que si fueran los primeros, es lo máximo a lo que puede aspirar cualquier deportista.

"Teresa Perales es un referente a nivel mundial entre los deportistas paralímpicos"

Tiene solo 26 años.

Empecé muy joven, con 15 años ya estaba en la selección absoluta. Eso aceleró todo el proceso. Me considero afortunada del palmarés que tengo con mi edad. Nunca pensé que llegaría a conseguir todo lo que he logrado. Siento que soy joven y tengo margen de mejora, puedo seguir progresando.

¿Con qué objetivos viajará a París 2024?

La meta son las medallas. Si no, estaría mintiendo, pero también es evidente que es muy complicado. Quiero dar mi mejor versión, llegar a la pared con la sensación de tranquilidad por el trabajo realizado. Si estoy a un buen nivel, podré pelear por las medallas. Estoy trabajando para ello.

Resulta inevitable preguntarle por Teresa Perales. ¿Es un referente para usted?

Sin duda. Para mí, pero también a nivel mundial entre los deportistas paralímpicos. Las dos de Zaragoza, nadadoras, amigas, compañeras de selección… es un espejo donde mirarme tanto personal como deportivamente. Estuve en su regazo al principio (ríe). Siempre ha estado ahí para cualquier cosa, le estoy muy agradecida por lo fácil que me ha puesto todo. Ha puesto el listón muy alto en cuanto a medallas.