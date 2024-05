Jorge Pulido: "Temporadas como esta me quitan años de vida"

Jorge Pulido atendió a los medios en la sala de prensa de la Base Aragonesa de Fútbol para hablar abiertamente acerca de su situación profesional durante el presente curso, el papel de Antonio Hidalgo en el vestuario o la manera en la que el equipo encara la recta final de Liga, después de cosechar una victoria de mérito (0-3 frente al Elche) que le sitúa a cuatro puntos del descenso.

"Parece un tópico, pero es la realidad y, en Segunda División, todos los encuentros son complicados. Cada partido es un mundo, dependemos de nosotros por muy poco, y hay que tener los pies en la tierra y no bajar lo más mínimo porque, luego, pasa factura", inició el capitán, que aseguró que el mensaje es el mismo que antes de la victoria en Elche: "Todavía no hemos conseguido la permanencia. Es cierto que, después de los cuatro partidos perdidos, pueden entrar dudas porque se ve el descenso mucho más cerca, pero esa situación de urgencia es lo que nos ha hecho estar más juntos y sacar todo lo que llevamos dentro. En esta Segunda División, como te relajes un poco, no eres capaz de ganar a ningún equipo".

Preguntado por lo que se juega la SD Huesca el sábado, respondió que "todo". "No hay que explicarle nada a nadie. Hemos visto lo bonito que puede ser el fútbol, compitiendo contra los grandes en Primera División, y tenemos que ser conscientes de que, en dos años, se puede ir todo al garete. Yo, que llevo siete años aquí, he vivido de todo, y no es mentira que nos estamos jugando el futuro de este club tan ligado a la ciudad y a la provincia, después de todo lo que hemos construido en Segunda División, consolidando al club en el fútbol profesional. Ese el mensaje que hay que transmitir", manifestó el central.

Seguidamente, y en vistas al partido del sábado frente al Racing de Santander en El Alcoraz (16.15), el azulgrana advirtió que "ya se rendirán cuentas cuando termine la temporada, pero ahora solo debemos centrarnos en el próximo partido, donde nos jugamos el futuro de un club, de una ciudad, y de 40 o 50 trabajadores que están día a día dando el callo para que el club esté en Segunda División. Tiene que ser el sábado, no podemos esperar más porque, aunque luego juguemos contra el Cartagena que está salvado, puede pasar todo lo contrario. Y me lo sé porque las he vivido de todos los colores. La última vez que descendimos fue por el empate en casa contra un Valencia que no se jugaba absolutamente nada", sentenció el manchego.

En referencia a la respuesta que está ofreciendo la afición en este final de Liga, Pulido recordó que "el recibimiento contra el Oviedo fue increíble, contra el Zaragoza hubo un lleno de la leche... No se le puede reprochar absolutamente nada a nuestra gente. Sabemos que, en casa, los resultados no se están dando, pero los jugadores somos los primeros que queremos ganar. No sé qué nos pasa. Lo importante es que el sentimiento de pertenencia está presente, y nadie piensa en descender de categoría".

Sobre la importancia que juega el papel de Antonio Hidalgo en esta recta final, el futbolista de la SD Huesca aseveró que "el míster es especialista en hacernos mover las cabezas y en que creamos en nosotros mismo, y es por eso que ganamos el partido del Elche. Espero que el sábado podamos mostrar la consistencia que tenemos fuera de casa para dar un paso increíble hacia la salvación", auguró el capitán.

Acerca de la consistente versión en defensa que mostró el equipo en el Martínez Valero, Pulido expuso que "mantener la portería a cero es lo primero que tenemos que hacer para sacar el partido del sábado. Sabemos que, ofensivamente, el Racing es un equipo muy potente, por lo que tendremos que aplicarnos ahí y, luego, aprovechar las que tengamos". Seguidamente, el azulgrana reconoció que "el equipo no cuenta con jugadores con grandes individualidades, sino que, como bloque, somos muy buenos todos juntos. Debemos ir todos a una y no creernos mejores de lo que somos".

En última instancia, el zaguero desveló que "temporadas como esta son las que te quitan años de vida. Deportivamente, está siendo el curso más duro para mí, y espero que no me toque vivir ninguno más así, aunque nunca se sabe. Y eso que, gracias a Dios, tenemos un grupo buenísimo. Si no, no estaríamos en la situación el que estamos ahora mismo", aseguró el central refiriéndose a la 17ª plaza que ocupa el equipo gracias a sus 45 puntos, lo que le sitúa a cuatro unidades del descenso.