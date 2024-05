Álex Balboa: "Me sorprendió mi titularidad frente al Elche"

Antes de comenzar la semana de trabajo sobre el césped de la Base Aragonesa de Fútbol, Álex Balboa atendió a los medios en sala de prensa, donde trató temas como la anécdota de su primer gol como profesional, su protagonismo a lo largo de la temporada o la situación del equipo después de cortar la peor racha del curso en cuanto a resultados.

Después de una victoria colosal que pone fin a la peor racha de la SD Huesca en cuanto a puntos obtenidos -dos empates y cuatro derrotas-, el mediocentro azulgrana apuntó que "ha cambiado un poco la película". "Es un paso importante, pero todos sabemos que la victoria en Elche no es definitiva, pues nos quedan todavía tres partidos. El domingo y en el viaje de vuelta ya lo disfrutamos, y ahora hay que pensar en el sábado".

En otro orden, el futbolista desveló que el gol que anotó frente al Elche era su "primer tanto como profesional y, curiosamente, fue con el glúteo". Balboa confirmó que se "intentó apartar, pero Juanjo le pegó tan fuerte que el balón acabó entrando después del rebote. Otros días, como en Ferrol, nos pasó al revés, que toca en un compañero y luego entra".

Acerca de su regreso a la titularidad -no comenzaba un partido sobre el césped desde el encuentro a domicilio frente al Levante (2-1) el 17 de diciembre-, reconoció que "fue una sorpresa, hablando claro. En la charla antes del partido, veo mi nombre en la pizarra, y ahí es cuando me enteré. Intento aprovechar las oportunidades que se me dan y trabajar duro diariamente, y no puedo decir que no esté contento".

Al hilo, y preguntado por si espera volver a disfrutar de una mayor cantidad de minutos después de su cuajada actuación frente al Elche, el azulgrana aseveró: "Ojalá volver a disfrutar de una continuidad, pero me dedico a trabajar diariamente, ya sea jugando o no, y voy a trabajar esta semana igual que las demás para volver a tener oportunidades".

Preguntado por las facetas en las que tuvo que emplearse más a fondo en el encuentro del domingo, expuso: "Lo que me caracteriza es, sobre todo, el trabajo sin balón. Sí que es cierto que contra el Elche jugué en una posición que era la primera vez que jugaba porque, aunque seguía en el mediocentro, tenía que hacer la presión un poco más abierto a la banda, y creo que estuve bien en esos acosos al rival".

En otro orden, el futbolista cedido por el Alavés manifestó que el equipo estuvo "muy fuerte mentalmente, físicamente, atento a todos los duelos...". Seguidamente, advirtió que "el compromiso y apoyo incondicional de todos, tanto del staff como de los que jugaron y los que se quedaron en el banquillo, hace también que la suerte caiga de nuestro lado".

"Cuando salí de casa para venir a Huesca, tenía mucha ilusión de tener minutos para volver más hecho a Vitoria. La verdad es que, desde el principio, las convocatorias con la selección -de Guinea Ecuatorial- y algunos problemas físicos han hecho que no pueda tener tanta continuidad", aseguró el mediocentro sobre su maduración como futbolista. "Lo que sí que no he perdonado desde mi llegada ha sido el trabajo, el esfuerzo, las ganas, y tengo la conciencia tranquila porque he dado lo mejor de mí desde que llegué, tratando de ayudar al equipo cuando me toca jugar y, cuando no, también".

Sobre su papel en dicho encuentro -era la primera vez en toda la temporada que jugaban a la vez Sielva, Kento y Balboa- reconoció encontrarse "bien". "Los tres somos perfiles parecidos en el aspecto defensivo, y el partido requería de eso. El Elche, en campo rival, es un equipo que tiene mucho balón, al que es importante frenarle las conducciones interiores, y creo que nos salió bien la idea de ir combinando el juego con balón tanto por bandas como por el medio. El plan salió a la perfección", sentenció el internacional guineano.