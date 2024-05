La SD Huesca no obtiene el premio merecido y se complica la salvación (0-2)

Dolorosísima derrota de la SD Huesca por 0-2 ante el Real Oviedo. El conjunto de Antonio Hidalgo se mantuvo hasta el minuto 90 con opciones de puntuar, pero la cantidad de ocasiones derrochadas en los últimos diez minutos, sumado a la anulación de un penalti a favor de los azulgranas, terminaron frustrando y cegando a un equipo que se queda a un punto del descenso, y a la espera de los resultados que obtengan sus rivales directos. Las seis novedades que introdujo Antonio Hidalgo en el once inicial -Martos, Blasco, Sielva, Kortajarena, Hugo Vallejo y Tresaco - no terminaron por cumplir su cometido. Mejor funcionó el equipo tras las primeras sustituciones ya en la segunda mitad.

La primera ocasión fue a parar a la cabeza de Masca antes de llegar al minuto dos. El delantero del Oviedo, que regresaba a la titularidad, ejecutó un testarazo al segundo palo bastante forzado, directo a las manos de Álvaro. A los cinco minutos, Iván Martos puso el empate en cuanto a ocasiones tras ejecutar un gran cabezazo en el punto de penalti, tras un saque de esquina botado por Sielva. Leo Román, guardameta visitante, atrapó el esférico sin mayores contratiempos.

Tras el estallido inicial, fueron las imprecisiones y pérdidas constantes en ambos conjuntos las que se adueñaron del partido, por lo que no acababan de llegar ocasiones manifiestas en ningún área. Así fue hasta el minuto 18, cuando Paulino logró finalizar desde fuera del área una jugada combinativa del cuadro visitante. Álvaro, prácticamente a ras de césped, atrapó el cuero sin dificultad. Paulino, de nuevo, recogió un rechace a unos 15 metros de la portería, desde donde probó suerte de volea, pero el esférico se marchó desviado del marco azulgrana.

Volvió a avisar el Oviedo por medio de Masca. Igual que en la primera jugada del encuentro, el delantero visitante remató forzado -esta vez con el pie- un balón filtrado por Borja Sánchez, pero lejos se quedó de ver puerta el disparo. A los pocos minutos, el serrablés Rafa Tresaco -que disfrutaba de su segunda titularidad en Liga después de hacerlo frente al Villareal B en El Alcoraz (2-2), levantó al estadio con una internada por el costado derecho, zafándose de hasta tres rivales y colocando un caramelo al área que, por poco, no remató Obeng. Leo Román, imperial, saltó con los puños para despejar el cuero.

Se volcaba el Huesca en el área asturiana al borde del descanso. Jorge Pulido remató en el corazón del área un córner botado por Sielva, pero el balón se marchó rozando el palo derecho de la portería visitante. Antes del final de los primeros 45 minutos, fue Viti el que protagonizó la última jugada reseñable. El mediocentro del Oviedo se sacó un zapatazo desde veinte metros, pero no consiguió sorprender a Álvaro, que blocó sin apenas moverse.

Excepto Javi Martínez, que fue sustituido por Mier en el descanso, comenzaron el segundo acto los otros 21 protagonistas que enfilaron el túnel de vestuarios al final del primer tiempo. En el minuto 50, Pomares -que también regresaba al once inicial- puso un gran balón al área desde el costado izquierdo. Paulino se elevó en el área pequeña para ejecutar un testarazo que cogió gran altura y, rozando el larguero, acabó colándose en la portería de un Álvaro que solo llegó a rozar con las yemas (0-1).

Seguidamente, Masca finalizó una contra iniciada por él mismo. El delantero, que no podía decirse que estuviera gozando de escasas ocasiones, desperdició la jugada después de que su disparo no cogiera puerta. Ante la obligación de darle la vuelta al resultado, Hidalgo introdujo las primeras variables: Elady y Joaquín entraron al campo en lugar de Obeng y Tresaco. A los pocos minutos, Martos tuvo en sus pies la mejor ocasión del encuentro, y por partida doble. Dos disparos del lateral -ubicado dentro del área pequeña y en el segundo palo-fueron taponados por el guardameta Leo Román -en primera instancia- y por Luengo escasos segundos después.

El Real Oviedo tuvo el 0-2 en una nueva contra que todo apuntaba a que finalizara Dubasin, pero Juanjo Nieto apareció a tiempo para ralentizar la acción, dando tiempo a que llegaran a la ayuda el resto de zagueros locales. Finalmente, fue Jérémy Blasco el que se lanzó al césped de manera providencial para cortar un disparo de Masca, que se encontraba libre de marca. Vilarrasa se encontró con espacio en tres cuartos de campo, y probó suerte con un duro disparo desde 30 metros, pero se marchó ligeramente por encima del marco de Leo Román.

Los decibelios aumentaban a medida que avanzaban los minutos en El Alcoraz. Más todavía tras la anulación por parte González Francés, colegiado principal, de un penalti más que evidente que concedió inmediatamente tras producirse. Pese a ello, el colegiado principal se dirigió al monitor del VAR para, finalmente, corregir su decisión, a pesar de que el balón contactara con el brazo de Luengo, tras el intento de despeje del central. No se lo podía creer El Alcoraz, y tampoco once futbolistas vestidos de azul y grana cuyas protestas no prosperaron, y que debían remar con un extra de corriente en contra.

Daba igual. El Alcoraz y los jugadores se lanzaron en tromba encima del área ovetense. Primero avisó Joaquín en el 85, que conectó un disparo desde el punto de penalti, pero fue interceptado a córner por Dani Calvo. Seguidamente, Vilarrasa remató picado dicho saque de esquina al segundo palo, pero faltó el canto de un duro para que el balón acabara por colarse en la portería visitante.

Al filo de concluir los 90 minutos reglamentarios, Vilarrasa, con un disparo raso, ejecutó una falta al borde del área, pero el lío que se montó en el área pequeña terminó ayudando a que el Oviedo despejara el cuero. A pesar de que se añadieron siete minutos, El Alcoraz mostró su descontento de manera vehemente. El Huesca seguía muy encima de un Oviedo que había logrado salir de su campo tres veces contadas en el último cuarto de hora.

Todavía faltaba por llegar una doble inyección letal. El asedio del Huesca, que se volcó un partido más con el único error de hacerlo a falta de pocos minutos, provocó el efecto rebote visto en El Alcoraz en numerosas ocasiones esta temporada. Dubasin inició una contra, y después le cedió el cuero a Moyano, que le dejó el gol en bandeja a Borja Sánchez (0-2). La SD Huesca, que no sabía dónde meterse ni hacia dónde correr, evidenciaba su estado vegetal sobre el césped. Ello provocó el 0-3, obra de Borja Bastón, pero acabó siendo anulado por fuera de juego.

Derrota inexcusable de la SD Huesca en El Alcoraz que acerca todavía más al descenso al conjunto de Antonio Hidalgo. Por delante, cuatro citas para cambiar el guion de la historia y escribir un final feliz.