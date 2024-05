Balboa se suma a los entrenamientos de la SD Huesca en vísperas de recibir al Real Oviedo

Los nombres propios en la SD Huesca durante toda la semana han sido los de los jugadores con molestias físicas: Gerard Valentín, porque es una pieza fundamental, y Enzo Lombardo y Álex Balboa porque se perdieron el viaje a Pucela de la pasada jornada. De todos ellos, solo el centrocampista ecuatoguineano se sumó este viernes a los entrenamientos, en la víspera de recibir al Real Oviedo en El Alcoraz (16.15, La Liga TV Hypermotion). Así, parece probable su inclusión en la convocatoria, mientras que se mantiene la intriga en el caso del extremo catalán a pesar de que sufre una lesión más benigna de lo que se temía en un primer momento.

Después de retirarse tras el descanso del encuentro en el José Zorrilla, en torno a la figura de Valentín revoloteó el miedo a que se perdiera lo que queda de curso, pero las pruebas médicas resultaron tranquilizadoras en ese sentido. Pese a que se ha estado ejercitando en el gimnasio, el técnico Antonio Hidalgo no lo descartó en insistió en que se le esperaría “hasta el último segundo” al futbolista, que de este modo ha apurado plazos para llegar a tiempo a un partido de una importancia capital. Los problemas de Lombardo en el pubis y de Balboa en el pie han completado los quebraderos de cabeza para el entrenador, que recupera a Óscar Sielva.

El catalán, una vez cumplido el partido de suspensión, está preparado para regresar al centro del campo azulgrana. Se ausentó en las visitas a Ferrol y Valladolid y ambos choques terminaron en derrota; exista o no una relación causa efecto, es una pieza insustituible para dotar al equipo de equilibrio en el medio y de una fiabilidad defensiva por la que suspira en las últimas jornadas. Hidalgo trabajó este viernes con 21 futbolistas, ninguno de ellos de las categorías inferiores, para armar la convocatoria. En días pasados habían acudido a la Base Aragonesa de Fútbol Iker Gil, Fadia Fofana y David García, que entró en la lista para Pucela.

El concurso o no de Valentín abre el interrogante de su hipotético sustituto. A la luz de sus dos apariciones en el derbi aragonés y en Pucela, ese papel debería recaer en Rafa Tresaco. El serrablés ha llamado a la puerta con la energía de la juventud y las ganas de reivindicarse aunque sea a última hora. También, fuera de su posición natural. La situación del aragonés por la banda derecha puede ofrecer soluciones a un ataque que ha perdido puntería. Además, formó parte del once ideal de la jornada 37 en La Liga Hypermotion. Más avales no necesita. Arriba podrían completar el ataque Elady y de nuevo Obeng, con Vallejo como alternativa o un Joaquín que no atraviesa un buen momento.

La flaqueza defensiva de estas tres jornadas sin sumarse puntos también abre las puertas a cambios como complemento al retorno de Sielva. Los pueden encarnar Jérémy Blasco después de unas semanas en las que ha perdido presencia o Iván Martos, de quien Hidalgo suele echar mano en función de las necesidades propias y también de la configuración del rival. Los jugadores y técnicos llegarán en autocar a las 14.30, de manera extraordinaria porque no es lo habitual, para que el recibimiento por parte de los aficionados ponga la primera piedra para una victoria que sería pura vida. Se espera además una de las mejores entradas, si no la mejor, y no hay localidades disponibles a la espera de las que liberen los abonados que no acudan a esta final.