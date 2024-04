La segunda peor racha de la categoría agudiza el sufrimiento de la SD Huesca

Dos empates y tres derrotas -consecutivas- en los últimos cinco encuentros han convertido a la SD Huesca en el segundo peor equipo de la categoría en el último mes, solo por delante del Eldense, que ha cosechado un punto en los últimos cinco duelos. Una situación que contrasta por completo con la racha de once enfrentamientos durante los que se mantuvo invicto el cuadro de Antonio Hidalgo, cuando acumuló siete empates y cuatro victorias.

La dinámica, que también trajo consigo ocho porterías a cero consecutivas, alzó a la SD Huesca hasta la decimotercera posición, llegando a obtener una renta de ocho unidades respecto al descenso. Ahora, la ventaja se ha visto reducida a un punto. Es la principal consecuencia del actual récord negativo que ha dado lugar a la obtención de dos unidades en los últimos cinco partidos. Son seis puntos de margen lo que se ha echado a perder en el último tramo de Liga, lo que ha desembocado en una situación de auténtico riesgo, tanto futbolísticamente como en vistas a la compraventa del club.

Los últimos cinco partidos

En los pasados cinco encuentros, solo el Eldense (1) ha obtenido menos puntos que la SD Huesca (2). La infructuosa racha del cuadro aragonés se ha visto agravada por culpa de los positivos resultados que sus rivales directos han acumulado en las últimas cinco fechas. Teniendo en cuenta los equipos en la pelea por eludir el descenso, el Albacete ha obtenido diez puntos en los últimos cinco encuentros -ocho más que el Huesca-; el Villarreal B nueve; el Andorra, Amorebieta y Alcorcón ocho; y el Cartagena, siete. Ello confirma que todos los rivales directos del Huesca le han arrebatado algo de margen. El que menos, cinco puntos -el Cartagena-, y el que más, ocho -el Albacete-.

Restan cinco compromisos para finiquitar la Liga, y el conjunto de Antonio Hidalgo sostiene una ínfima ventaja de un punto respecto a los puestos de descenso. Por delante, cinco partidos de los cuales cuatro le tocará pelear contra conjuntos que se encuentran en la pomada por acceder al play-off. El otro, frente a un Cartagena al alza, y que podría estar salvado el fin de semana del 26 de mayo, cuando se enfrente al cuadro azulgrana en Cartagonova (jornada 41).

Al margen de los malos resultados, el principal aspecto negativo en la SD Huesca es el bucle de desconfianza al que pueden verse abocados los futbolistas, más todavía al restar solamente cinco jornadas de Liga. Si bien no será un camino sencillo, este mismo equipo ha demostrado ser capaz de levantar situaciones bastante peores que la de verse cinco partidos sin ganar. Y en esta ocasión, con la ventaja de verse fuera del pozo.

Los últimos cinco resultados, en los que no se ha cosechado ninguna victoria, agrandan el reto de la salvación. Tal y como ya comentó Juanjo Nieto la semana pasada, lo primero va a ser "limpiar la cabeza" para encarar con seguridad los próximos compromisos. Eso debe seguir haciendo el equipo, además de ser conocedor -no para confiarse, sino para aumentar el ánimo- de que hay seis equipos por debajo, y los que se sitúan por encima están a escasos puntos. Todo en un puño. Todo por jugar. Y el objetivo del Huesca no depende de nadie más que de sí mismo.