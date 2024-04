Antonio Hidalgo: "Hay que remontar la situación lo antes posible"

El técnico de la SD Huesca, Antonio Hidalgo, se refirió este domingo tras la derrota en Valladolid (1-0) a que un resultado de esta naturaleza, el tercero sin sumar puntos consecutivo, "siempre es complicado de analizar, y más en esta situación. Nos hemos metido en una dinámica complicada y así todo se ve mal". Afirmó que "se empezó mal y se fue mejorando hasta ser bastante superiores en la segunda parte. Nos falta ese punto de acierto, el tener más presencia en área rival y no conceder en nuestra portería. Era un día complicado, la clasificación se aprieta y hay que seguir empujando".

El gol de Meseguer a los nueve minutos se produjo en un duelo "que hay que ganar, como otros. En otros sentidos hemos sido dominadores. Ha entrado su primer remate". El Huesca, "le tomó el tempo al partido y es complicado hacerlo en el José Zorrilla. Nos ha faltado ese punto de conectar más". En defensa y después de tres partidos en los que se han recibido cinco tantos, "lo anormal era no encajar casi nunca gol. Hemos puesto en apuros a un gran rival y hay que tener más acierto ante la meta contraria".

En clave de las tres derrotas, señaló que "merecimos más con el Real Zaragoza, en Ferrol no estuvimos bien y aquí hemos hecho méritos para puntuar". Cuando compareció en la sala de prensa del José Zorrilla no había hablado todavía con Gerard Valentín ni quiso valorar su lesión en la zona isquiotibial: "Salimos con once y tuvimos fuera a Gerard en un tramo del curso. Hay que creer en lo que hacemos, no se vive de sensaciones y hay que remontar esta situación lo antes posible".

Preguntado por las oportunidades de gol desaprovechadas por Obeng, defendió que "es difícil, nos cuesta marcar y lo trabajamos toda la semana. Hemos cargado mejor en el área, nos estaba faltando más presencia, hay que conectar y hacer más peligro". Hidalgo esperaba un día "difícil" frente a un Real Valladolid "con un potencial enorme al que se ha podido hacer daño en este encuentro".

También elogió a Rafa Tresaco, de quien dijo que "viene trabajando muchísimo en una situación que no es fácil, con mucha competencia. Por allí se pudo hacer daño y estoy contento por él". La tercera derrota seguida no era "esperada, nunca lo es", y toca "corregir lo que debamos y levantar la cabeza. El partido del Oviedo es fundamental, lo serán los tres que nos quedan en El Alcoraz", luego ante Racing de Santander y Levante. Fuera, con Elche y Cartagena. Y transmitió su energía a los jugadores, que tiene «para aburrir», desde el pitido final y pensando en el choque con los asturianos: "Va a ser difícil hasta el último día".

Es una cuestión "física y mental", pues "cuando se acerca el final de la temporada cuesta mucho ganar. Le ha pasado este partido al propio Valladolid", zanjó Antonio Hidalgo.