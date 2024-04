Manuel Torralba: "Queremos evolución, no revolución en la Federación Aragonesa de Fútbol"

¿Por qué quiere ser presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF)?

Porque creo que estoy capacitado para liderar la evolución, no revolución, en el ente federativo aragonés. Todo ello, pensando en la mejora de los servicios de la federación a sus afiliados. Creo, además, que tengo el apoyo del fútbol aragonés, lo cual considero imprescindible para optar al cargo de presidente.

A su juicio, ¿qué necesita cambiar la RFAF?

Hay que evolucionar en la estructura federativa, el organigrama, la participación, la digitalización, además de conceptos como transparencia y cercanía. Es lo que demanda la sociedad. Para eso tenemos un plan estratégico.

Se dice que usted es un hombre de Fle…

Llevo 26 años en la RFAF, y todos bajo la presidencia de Óscar Fle. Vengo de la estructura de Fle y voy hacia una evolución. Es evidente la labor que Fle ha desarrollado en el fútbol aragonés a lo largo de todo este tiempo.

¿En qué puede afectar toda la problemática relacionada con la Federación Española, Rubiales y Rocha?

Afecta al fútbol, indiscutiblemente, pero no a la Federación Aragonesa. Estamos en un momento trascendental. El máximo afán debe ser proteger el fútbol, especialmente, el fútbol modesto.

¿Quién le apoya? ¿Qué clubes, qué jugadores, qué árbitros, qué entrenadores?

Yo no he publicado listas. Sí hay 100 candidatos a asambleístas que han confirmado que me apoyan, el mismo número de asambleístas.

Usted se presenta en representación del Luna. ¿Por qué?

Por la relación familiar con el municipio y la comarca. Mi madre, María Pilar Charles, es de Luna. Por cierto, mi abuelo Julio Charles fue alcalde de Luna, al igual que mi bisabuelo Atilano Labarta. Le tengo muchísimo cariño a Luna y a toda la zona.

Javier Paredes ha confirmado que se presenta.

En cualquier asunto, siempre es positivo conocer otros puntos de vista, aunque sea para reafirmarme en los propios... Es lo que se llama contrapunto.

¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de Paredes?

Lo que más: que ha sido un deportista de élite y, aunque no conoce la federación, parece bienintencionado.

¿Y lo que menos?

Que no ha colaborado nunca en ninguna faceta de la federación de forma altruista para defender el interés general del fútbol aragonés, y solo profesionalmente en defensa de intereses particulares.