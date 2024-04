Javier Paredes: "No es cierto, no voy con Tebas"

¿Por qué quiere ser presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF)?

Ante la necesidad de un cambio en la RFAF, es el momento óptimo, tanto en lo profesional como en lo personal. Y quiero dirigir ese cambio. He sido jugador de base, pasé por las selecciones autonómicas y nacionales, hasta profesional. Soy técnico deportivo, con experiencia en clubes asesorándoles, además de un hijo que empieza en el fútbol base... ¿qué me incapacita para no atreverme?

Usted dirá...

No formar parte del ente federativo. Las últimas noticias de la RFEF nos dicen que es necesario un cambio total, desde las nacionales hasta las territoriales.

A su juicio, ¿qué necesita cambiar en la RFAF?

No solo la RFAF, la mayoría de la federaciones territoriales necesita cambiar.

Se dice que usted es un hombre de Tebas...

No es cierto. No voy con Tebas ni con nadie relacionado con él, Llevo en el Derecho Deportivo desde hace seis años. He escuchado las dificultades de muchos clubes de Aragón y de otras Comunidades. Conozco las necesidades de los futbolistas y entrenadores. Pienso que tengo capacidad para dirigir.

¿Quién la apoya? ¿Qué clubes, qué jugadores, qué árbitros, qué entrenadores?

No me gustan las listas...

Pero en su cuenta Twitter han aparecido listas de jugadores, de entrenadores...

También aparecerán de clubes. Pero, insisto, no me gustan las listas. Es más, me reuniré con los asambleístas que salgan, sean los que sean. También les digo que escuchen a Torralba y decidan.

Por cierto, su nombre no aparece en la lista de candidatos a la asamblea...

Efectivamente, para poder optar a ser presidente, hay que ser miembro de la asamblea. Yo lo haré en representación de un club. Igual que Torralba, que lo hace en representación de un club.

Pero Torralba sí aparece en la lista de candidatos.

Es cierto. Es un formalismo que yo también puedo hacer a través de un club elegido, puesto que no soy entrenador, ni árbitro, ni jugador.

¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de Torralba?

Me parece un gran profesional. Además, conoce la federación. Es lógico después de 25 años allí. Pero, a pesar de su conocimiento federativo, pienso que no puede liderar el cambio que la RFAF necesita. Tiene una herencia que le imposibilita a ello. Si conoce lo que necesita la RFAF, ¿por qué hasta ahora no ha hecho nada?