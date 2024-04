Entradas agotadas para el derbi aragonés

Ha sido la misión a la que miles de aficionados azulgranas y blanquiazules se han encomendado en los últimos días: conseguir una entrada para el Huesca-Zaragoza que se disputará este sábado en El Alcoraz (21.00, LaLiga Hypermotion). Un reto que ya es imposible, básicamente, porque no queda ni una localidad disponible. Lleno hasta la bandera el que se prevé en la casa azulgrana para vivir el día más grande del fútbol para Aragón. Tal y como ya sucedió otros años, en esta ocasión, el derbi también se disputará en la víspera del 23 de abril, día de San Jorge y de Aragón.

Ni siquiera ha hecho falta abrir la venta anticipada y, mucho menos, la venta en taquilla prepartido, para agotar las entradas de un encuentro marcado en rojo para oscenses y zaragozanos desde que se diera a conocer el calendario liguero en agosto. La promoción que la SD Huesca ofertó a sus abonados y socios del Fan Club -poder retirar un máximo de dos entradas cada persona- ha acabado con todas las localidades disponibles para la zona local. En el caso de la afición visitante, tras el sorteo realizado, los 224 asientos reservados en la zona del Real Zaragoza pertenecerán a los socios del número 1 al 54, y del 313 al 482, todos incluidos.

El compromiso familiar y amistoso que se mantiene entre las dos ciudades provoca que azulgranas inviten a blanquiazules para vivir junto a ellos el partido -igual que ocurre en La Romareda cuando juega el Huesca-, por lo que siempre se deja ver algún aficionado visitante entre la grada local, síntoma de respeto y estima.

Más de 9.000 espectadores presenciarán un duelo de urgencias para ambos conjuntos. Un derbi marcado por la necesidad de sumar con la que ambos equipos llegan al choque. Solamente hay que echar un vistazo a la tabla clasificatoria para darse cuenta de la sed de puntos que sufre la SD Huesca y el Real Zaragoza, ambos a cinco puntos del descenso gracias a los 42 que ostentan.

Por parte de la SD Huesca, si bien la segunda vuelta del combinado altoaragonés está siendo de gran nivel, el equipo volvió a caer en la pasada jornada (2-1 ante el Racing de Ferrol) después de once partidos sin hacerlo. Una dinámica que le ha sacado del descenso después de que el equipo no asomara la cabeza hasta la jornada 24, cuando comenzó la segunda mejor racha de la historia del Huesca -en cuanto a partidos consecutivos sin perder- que ha desembocado en una ventaja sobre el descenso de cinco puntos que puede valer una permanencia.

La otra cara de la moneda en esta segunda vuelta la protagoniza un Real Zaragoza que solamente ha sido capaz de salir victorioso en tres de los catorce encuentros. Después de dos empates y una victoria desde que acudiera al rescate Víctor Fernández, el equipo todavía esta a la espera del definitivo cambio de tuerca que ha de llevar a cabo el técnico aragonés en el grupo.

Lo que es seguro es que, un derbi más, El Alcoraz se vestirá de gala para ser testigo de la fiesta del fútbol en la comunidad por antonomasia. Unas gradas a rebosar pondrán todo de su parte para ambientar el Cerro de San Jorge en una noche que se prevé de intensas emociones. Si es que el encuentro no concluye en empate -resultado que probablemente no satisfaga a ninguno de los dos equipos-, aquel que logre obtener los tres puntos habrá dado un salto enorme -no definitivo- para alejarse del descenso que amenaza con tanta fuerza a azulgranas y blanquiazules.