Ezequiel Gurría se queda a las puertas del cinturón europeo del peso superwelter

Ezequiel Gurría se quedó este viernes a las puertas del cielo en su casa, en Zaragoza, después de no poder conquistar el cinturón europeo EBU Silver del peso superwelter. El aragonés sucumbió en un igualado y emocionante combate ante el vigente campeón, el andaluz Óscar Díaz, que se impuso a los puntos en una decisión muy protestada por los más de 1.500 espectadores que vibraron durante toda la jornada con una apasionante tarde de boxeo en el pabellón Siglo XXI de Zaragoza.

La de la capital aragonesa era la revancha entre ambos, ya que Díaz venció el pasado noviembre por un TKO (un ‘nocaut’ técnico) después de ocho asaltos en una cita disputada en Alcalá de Guadaíra. Esta vez, sin embargo, fueron necesarios hasta 12 ‘rounds’ para determinar a los puntos qué púgil golpeó más y mejor que su rival.

El primero de los tres jueces consideró que el triunfo había sido para el andaluz, pero el segundo igualó el tanteador en favor de Ezequiel Gurría. El tercer y último dictamen, para decepción del boxeador local y de casi todo el público, decretó que la victoria se marchaba nuevamente hasta el sur de España.

Boxeo en el Siglo XXI de Zaragoza: Ezequiel Gurría pelea por el título europeo EBU Silver del peso superwélter ante Óscar Díaz ALVARO SANCHEZ

«He dado todo de mí. Tanto estos tres meses de dura preparación, como durante el combate. No ha podido ser, desgraciadamente no dependía de mí, los jueces han considerado que he perdido. Solo por estar aquí, por teneros cerca y sentir todo este apoyo, ha merecido la pena todo el esfuerzo», reconocía el zaragozano, visiblemente dolido por el veredicto, nada más concluir la velada.

Muy deportivas fueron también las palabras de Óscar Díaz, que engrandeció la figura de Gurría ya con el título aferrado a su cintura. «Ha sido un desafío durísimo, Ezequiel ha hecho un combate muy bueno y se merece el aplauso de su afición», afirmaba el sevillano, todavía con múltiples rastros de sangre en su rostro.

Porque las hostilidades se desataron muy temprano. En los primeros segundos, la nariz de Díaz comenzó a emanar señales de la agresividad con la que se presentó Gurría. Pero antes, durante la presentación, el aragonés fue tremendamente aclamado por un público que no cesó de animarle durante los 12 asaltos. El andaluz, que emergió en el Siglo XXI al ritmo de El Fary y su torito bravo, estuvo también apoyado por unas decenas de seguidores desplazados desde Andalucía.

La decisión final estuvo muy dividida, pero terminó cayendo del lado de Óscar Díaz, para tristeza de un Ezequiel Gurría que, además de las cuatro cintas de la Virgen del Pilar que lucían en sus tobillos, se enfundó en una enorme bandera de Aragón para conocer el veredicto. Pese a la derrota, el púgil zaragozano fue despedido con una enorme ovación del respetable.