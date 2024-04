Ezequiel Gurría: tres meses de sacrificio para convertirse en un muro

«Avanza, gancho, cabeza. Bloquea, pasa»... Jesús Gurría da instrucciones a su hermano Ezequiel en una sesión de manoplas en el gimnasio Fight Gym de Zaragoza. Los dos llevan meses preparando un combate decisivo: el que tendrá lugar el próximo día 5 en el pabellón Siglo XXI y en el que se pone en juego el cinturón EBU Silver del peso superwelter, que defenderá por primera vez Óscar Díaz. El púgil sevillano será el rival de Gurría, que está con ganas de revancha después de que Díaz le venciera el pasado noviembre por un TKO (un ‘nocaut’ técnico) en el octavo asalto en un combate muy disputado en Alcalá de Guadaíra.

«Es el campeón, es un boxeador invicto, pero ganó el título en su casa de forma controvertida», apunta Gurría, no muy contento con la decisión arbitral que detuvo aquella pelea. «No hay que darle más vueltas, eso es agua pasada y no se puede volver a tropezar con lo que tenemos detrás. Tengo muchas ganas de revancha y de pelear ante mi público», explica el zaragozano.

Gurría lleva semanas de entrenamientos y continúa estos días con una puesta a punto en la que nada se puede dejar al azar. «Normalmente las preparaciones las hacemos de dos meses, ocho semanas, pero para esta en concreto hemos decidido dedicarle un mes más: prácticamente estamos volcados desde que acabó la Navidad», comenta.

Gurría se prepara en lo físico, con exigentes sesiones de ‘sparrings’, pero también en alimentación porque una de las claves de su éxito es definirse y «pasar hambre». «Yo tengo que cortar casi diez kilos para pelear: normalmente peso 80 y peleo en 69. Eso conlleva mucho entrenamiento, pero también una nutrición estricta sin poder salirte del guion». El zaragozano, que debutó como profesional a los 23 años, ha peleado en peso medio (más de 69,8 y menos de 72,5 kilos) y lo hace en la actualidad en superwelter (entre 66,6 y 69,8).

Pero, ¿de dónde procede la afición de Gurría por los guantes y los cuadriláteros? «No tengo antecedentes familiares en este deporte. Empecé por pura casualidad con mi hermano, con 15 o 16 años y, así hasta el día de hoy», explica, al tiempo que cuenta sus inicios en el campo ‘amateur’ donde se fue dándose a conocer tras 62 combates.

Cachirulo y cintas

Sus padres, que quizá de entrada no veían con buenos ojos su deriva pugilística, ahora «no les queda más opción que estar apoyando siempre». «Mi padre sí viene a verme de continuo, pero a mi madre le cuesta más, viene a regañadientes. Creo que ve los combates con un ojo abierto y otro cerrado, es normal, pero la familia es uno de los grandes apoyos».

Gurría siempre ha llevado a gala su origen y, de hecho, algunas fotos promocionales las ha hecho con cachirulo. Es una de las supersticiones de un púgil que explica cómo «desde crío, son muchas las cosas que hago antes de subir al ring». «Te podría hacer una lista de rituales, pero por decirte uno, al azar, te contaré que llevo dos cintas de la Virgen en cada bota. Funcionan, siempre me siento protegido», afirma.

Conforme se agota la cuenta atrás de cara al decisivo día 5, Gurría dice que afloran los nervios, pero «nervios buenos». «La experiencia te va enseñando a canalizarlos y a que no te bloqueen. Puedes usar estos nervios como algo positivo, yo tengo nervios pero son buenos, son –en realidad– ganas de que llegue ya la pelea».

El zaragozano aspira a alcanzar el campeonato de Europa. Guillermo Mestre

El combate no solo es importante por ceñirse el cinturón plateado sino también porque «en cuanto lo gane –que no tengo duda de que así será–, me voy a posicionar en el número 4 del ránquin de Europa, lo que me servirá para disputar el EBU absoluto y ‘ranquearme’ en listas mundiales bastante arriba». Una victoria permitiría a Gurría tocar a las puertas del campeonato de Europa, en un momento –además– de clara efervescencia por el boxeo y otros deportes de contacto.

El tirón de Topuria

«Está claro que hay mucho más interés y que esto va para arriba. En el gimnasio de Cuéllar 5, en el que entreno, tenemos casi 120 socios en boxeo y todos los días se ven caras nuevas, chicas, chicos, gente más mayor, más joven…», dice el púgil zaragozano, para quien el ‘fenómeno Topuria’ también tiene un efecto «muy positivo» en este sentido. «Lo suyo es el MMA, que es donde ha sido campeón, pero por arrastre eso hace que mucho público se interese también para el boxeo y otros deportes de contacto. Todo suma para que los gimnasios se vayan llenando», afirma Gurría, que ejerce también de ‘instructor’ de la chavalería que empieza a calzarse los guantes.

«Lo que les digo al principio, el consejo inicial, es que vengan a disfrutar. Que no se preocupen por el ‘qué dirán’ y que no vengan por intentar agradar a nadie. Tienen que amar lo que está haciendo en cada momento».

Gurría, autoevaluándose, considera que su punto fuerte es la versatilidad y la variedad de recursos: «Trabajamos todo tipo de pelea, las tres distancias, nos podemos adaptar a cualquier tipo de boxeo», afirma, al mismo tiempo que prefiere no desvelar las ‘asignaturas pendientes’, por aquello de no dar pistas al rival y porque «era algo más mental, de concentración, que ya hemos superado».

En los días previos al combate, el zaragozano ha advertido a su rival que no se va a encontrar enfrente al mismo boxeador de hace cinco meses y le ha mandado un mensaje a Díaz: «Si acudes con la misma estrategia del anterior combate, chocarás contra un muro». La resolución, en unos días en el pabellón Siglo XXI, donde se espera a más de 1.500 espectadores.