Topuria señala el camino en Aragón

Ilia Topuria ha señalado el camino. Lo hizo el pasado 17 de febrero, en la localidad estadounidense de Anaheim (California), con la conquista del cinturón mundial de peso pluma en Ultimate Fight Championship (UFC), la franquicia más importante de las artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés). El Matador, que cuenta con victoria cada uno de sus combates, se adjudicó el título tras derrotar al australiano Alexander Volkanovski con un KO en el segundo asalto. Y su éxito ha tenido un impacto mediático sobresaliente, elevando aún más la repercusión de un deporte que, pese todos los estigmas que le acompañan, ya venía sumando numerosos adeptos en los últimos años.

"Ha sido un triunfo espectacular", admite Kike Pérez, presidente y entrenador del MMA Zaragoza, además de haber ejercido de seleccionador de Aragón. "Sin embargo –advierte–, lo mejor de Topuria es que ha llegado para quedarse, porque su nivel es muy alto. Vienen buenos tiempos para nuestro deporte y debemos aprovechar este tirón", explica Pérez, consciente de que el título mundial del hispanogeorgiano "ha puesto en el escaparate" las MMA y "ha multiplicado" el número de seguidores.

"En los últimos días, estamos recibiendo muchas llamadas de gente que solicita información; de personas que quieren iniciarse en las MMA e, incluso, de personas que están practicando otras modalidades de contacto y tienen curiosidad por probar ahora este deporte", confiesa el entrenador del MMA Zaragoza, cuyo equipo, que trabaja en las instalaciones del Stadium Venecia, ya ha alcanzado las dos décadas de vida y cuenta en la actualidad con 150 practicantes –25 de ellos de alta competición–. "Yo tengo 40 alumnos más que el año pasado en estas fechas", recuerda.

Precisamente, un componente del equipo aragonés, Richard Jacome, optará el próximo sábado al título nacional en la categoría Featherweight, en la velada WOW que se desarrollará en el Palacio Vistalegre Arena de Madrid. Su contrincante será Daniel Richardson, del gimnasio Climent Club –el mismo equipo al que pertenece Ilia Topuria–. "Yo creo que lograremos la victoria. Con 24 años, Richard acumula 27 peleas y es un luchador muy completo en todos los órdenes. Además, tiene muchas ganas de triunfar; y cuando quieres algo con tanta fuerza, al final acaba llegando la recompensa. Estamos preparados", anuncia el entrenador del MMA Zaragoza.

Prejuicios

"Aunque ya tienen muchos años de antigüedad, las artes marciales mixtas son prácticamente desconocidas para el público en general. Y ahora, con el efecto positivo que nos proporciona el triunfo de Topuria, hay que saber transmitirle a la gente en qué consiste realmente este deporte", sostiene Kike Pérez, quien insiste en la necesidad de derribar prejuicios ajenos, de acabar con la desacertada suposición de que se trata de una práctica violenta y agresiva.

De hecho, las MMA no se componen únicamente de luchadores de alta competición. La mayoría de los deportistas practica esta modalidad con el principal objetivo de mantener la forma física. Y hay alumnos de todas las edades y de todos los ámbitos sociales. "Lógicamente, cuando tienes más de 50 años las prestaciones no van a ser las mismas, ni tampoco la dedicación. Aunque entrenamos todos juntos, lo hacemos formando grupos diferentes con distintos grados de exigencia", indica Pérez, quien reitera que "pelear es solo una parte, una de las fases de la preparación", y que "no es necesario combatir" para alcanzar "el mismo estado de forma que los competidores".

"Es un deporte muy físico, que requiere de flexibilidad, agilidad, resistencia y capacidad de sacrificio; y se trata también un deporte muy técnico porque se trabajan derribos, se trabaja suelo, se trabaja boxeo, se trabaja lucha, se trabaja kick boxing.... Como práctica, es muy aconsejable. Es un deporte duro, pero no violento", señala Kike Pérez, quien añade otros muchos aspectos positivos: "Su labor integradora y social".

"Entre nuestros deportistas, también contamos con gente que lo ha pasado mal, que arrastra un futuro complicado, que ha sufrido acoso y que, sin embargo, ha encauzado su vida a través de los valores de las MMA. Porque este deporte también eleva la autoestima, además de aportar equilibrio y disciplina, entre otras muchas cosas", argumenta. "Chicas con miedo, algunas con fobia a salir a la calle, también han adquirido confianza y seguridad a través de las artes marciales mixtas", recuerda el entrenador del MMA Zaragoza, que ahora mismo tiene a 10 mujeres en su equipo.

"Para los deportistas que no compiten, lo ideal es trabajar un mínimo de dos horas por jornada, tres días la semana. En la alta competición, serían al menos cuatro horas diarias de entrenamiento", informa Pérez, quien considera "imprescindible" practicar las MMA "bajo el amparo de técnicos profesionales".