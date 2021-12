Gurría vuelve al Siglo XXI con la mirada puesta en el Campeonato de España

El mejor boxeo vuelve este sábado al pabellón Siglo XXI de Zaragoza, con una interesante velada que contará con Ezequiel Gurría como principal atractivo. En su avance hacia la disputa del Campeonato de España, el púgil aragonés se enfrenta al panameño Jeffrey Rosales. Su pelea, a ocho asaltos, será el plato fuerte de un evento mixto en el que también habrá combates amateur, de K1 y Muay Thai.

Gurría se presenta en esta velada con las ilusiones renovadas tras la decepción sufrida a finales del mes de julio en el Wembley Arena de Londres, cuando no pudo alzarse con el título europeo WBO en la categoría de Superwélter al caer contra el inglés Hamzah Sherraz.

El boxeador zaragozano ha cambiado de preparador físico y, por ende, la forma de entrenar sus siguientes objetivos. Empezando por el combate de este sábado, una pelea “de rodaje pero exigente” en la que necesitará exhibir su mejor nivel para sumar puntos importantes en el ranquin.

“Una derrota me alejaría del Campeonato de España. No me puedo permitir un traspiés porque, aunque ahora mismo estoy bien posicionado (4º en el ranquin nacional de superwérter), los puestos van variando”, explica Gurría, y adelanta la intención de traer ese Nacional de Boxeo a Zaragoza.

“Se celebrará en la primera mitad de 2022 y la idea es que se celebre aquí y yo pueda optar a ganarlo”, añade el púgil zaragozano, que en 2019 ya conquistó el título de campeón de España de superwélter en casa, en el pabellón Siglo XXI de la capital aragonesa, donde este sábado se medirá al experimentado Jeffrey Rosales.

“Tiene talento y tablas en combates internacionales, fuera de España. Seguro que me pone las cosas muy difíciles”, valora Gurría, sobre una pelea que será presentada este mismo viernes, a partir de las 18.00, con el clásico pesaje.

Ya mañana, a las 17.05, se abrirán las puertas del pabellón Siglo XXI, donde los asistentes tendrán que presentar obligatoriamente el pasaporte covid, y se irán sucediendo los combates hasta ese evento central, ese enfrentamiento Gurría-Rosales que está programado a las 21.00.

Será la segunda velada que se celebre en la capital aragonesa tras la irrupción de la pandemia. La primera tuvo lugar en el mes de junio y congregó a 500 espectadores en las butacas del Siglo XXI.