El aragonés Fernando Barceló finaliza décimo en el Gran Premio Miguel Indurain

El ciclista aragonés Fernando Barceló (Caja Rural-Seguros RGA) obtuvo un meritorio décimo puesto en el Gran Premio Miguel Indurain, competición que se celebró este sábado, 30 de marzo, con la localidad de Estella como centro neurálgico. La formación verde volvió a darlo todo en busca de lo máximo y colocó a Barceló entre los diez mejores del día, en una jornada en la que se impuso el estadounidense Brandon McNulty (UAD).

La carrera estuvo marcada por el frío y la lluvia, y una tempranera escapada fue la que marcó el primer pulso al pelotón. El paso de los kilómetros, y la llegada de las primeras cotas, hizo que el ritmo subiera y la fuga comenzara a perder ventaja e integrantes.

Con treinta kilómetros aún por delante, los aventureros acabaron cediendo ante el empuje de los favoritos, donde marchaban tanto el propio Barceló como Joel Nicolau o Jefferson Cepeda, que llegó a lanzarse por delante a poco de meta, pero sin obtener fruto y con la mala suerte de irse al suelo en la última bajada. Por su parte, el oscense aguantó el tipo y pudo llegar a meta para sumar un nuevo top-10 en una carrera tan importante para el equipo.

“Ha sido un día largo, pero muy bonito", destacó Barceló nada más finalizar la prueba en el décimo lugar. "Son unas carreteras que me gustan mucho, y para el equipo es una carrera muy importante. He tenido muy buenas piernas y, aunque he tenido que tirar en un tramo, al final he podido estar entre los mejores, así que me voy contento con el trabajo del equipo en general", añadió el corredor aragonés.

"En el equipo hemos jugado a ganar y hay que estar satisfechos con el trabajo realizado -insistió Barceló-. Ahora viene una semana muy bonita en la Itzulia, importante para nosotros, en la que aparte de competir y sufrir, habrá que disfrutarla”, afirmó.

El ciclista estadounidense Brandon McNulty se llevó la 25ª edición del Gran Premio Miguel Induráin, con un tiempo de 4:55:48, tras imponerse en la recta final al belga Maxim Van Gils y al británico Oscar Onley.

Con un recorrido de casi 200 kilómetros, la histórica prueba de Estella albergó a 22 equipos en su línea de salida con motivo de sus bodas de plata. La salida se dio sin incidentes a las 12.00 horas desde la Plaza de los Fueros de la localidad navarra. Los 11 equipos World Tour acapararon todos los focos: Arkéa, Astana, Bora, Cofidis, Decathlon, DSM, EF Education, Jayco, Lidl, Movistar, UAE se tomaron en serio la cita, con Ion Izagirre (Cofidis) como vigente campeón.

Con un cuarto de la prueba completada, siete fueron los ciclistas escapados respecto al pelotón, con Javier Serrano (Polti Kometa) comandando al resto de la carrera. Era el kilómetro 72 y la diferencia era superior a los 7 minutos.

Llegados al alto de Eraul (2ª cat), Xabi Azparren (Pro Team), Txomin Juaristi (Euskaltel) y el uruguayo Antonio Fagundez (Burgos) pusieron una primera piedra para hacerse notar. El pelotón se fue unificando con 4 minutos respecto a la fuga.

A los 152 kilómetros, Juaristi y Fagundez abrieron brecha por su cuenta. La meteorología respetó la carrera hasta que a falta de 40 kilómetros comenzó la tromba de agua que dificultó el día a los competidores. La peligrosidad del asfalto húmedo precipitó caídas subiendo a Irache.

Siete corredores se animaron a atacar cuando el tiempo se acababa. Veinte kilómetros para la meta y el francés Nans Perters (Decathlon), el ecuatoriano Jefferson Cepeda (EF Education) y el italiano Andrea Bagioli (Lidl) ocupaban la cabeza con un nuevo invitado, Jon Barrenetxea (Movistar).

El puerto de Eraul (3,9 kilómetros con una pendiente media del 5,1 %) fue encarado por última vez antes de los 10 últimos kilómetros. El ruso Pavel Sivakov (UAE) quiso marcar la diferencia sin que el resto de la cabeza viese peligro real por ello.

Ion Izagirre permaneció agazapado durante gran parte del día para sacar músculo al final. Stephen Williams (Israel) también se sumó a la fiesta. Al paso por Abárzuza, el estadounidense Brandon McNulty (UAE) sacó a relucir su calidad para marcar un gran ritmo de once segundos de diferencia, que fue aumentando.

Parecía todo a favor de McNulty, pero el belga Maxim Van Gils (Lotto) eligió el momento perfecto para asestar un golpe que pareció definitivo en la última subida y ponerse primero. En la recta final, McNulty recuperó su posición en un gran esprint para imponerse a Van Gils y llevarse así un final muy disputado y emocionante.