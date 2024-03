Pedro José Pernías: El cuarentón zaragozano que ha hecho historia en el atletismo

Pedro José Pernías fue uno de varios los cientos de atletas que participaron en el último campeonato de España de pista cubierta. Pero no fue uno más. Aunque para la mayoría pasara desapercibido, este murciano de nacimiento y zaragozano de adopción entró en la historia del atletismo español al convertirse en la persona más veterana en debutar en unos campeonatos de España absolutos. A sus 43 años, Pernías compitió de tú a tú con los mejores lanzadores de peso del país, apenas tres años después de que hiciera el primer lanzamiento de su vida.

Su historia es curiosa. Pernías nació en Cartagena, pero desde 2007 vive en Zaragoza. “Uno no es de donde nace...”, dice para reivindicar su ‘zaragocidad’. Desde muy pequeño empezó a practicar deportes de fuerza en casa. “A los 8 años ya hacía ejercicio, mi padre me regaló mi primera pesa y mi madrina, mi primera tabla de abdominales”, cuenta. Practicó el fútbol, el baloncesto y el balonmano, pero a eso de los 20 años “tenía claro que quería estar fuerte” y su vida empezó a girar en torno al gimnasio. “Yo soy de los años 80, he crecido con Conan el Bárbaro, Rocky Balboa, Bruce Lee... En mi casa cuando se acostaba todo el mundo yo cerraba la puerta y me ponía a hacer abdominales”, recuerda.

Durante casi dos décadas practicó culturismo. Ganó torneos, organizó campeonatos… hasta que hace cinco años decidió dejarlo. Entonces empezó a llevar a sus hijas a atletismo. Y el entrenador de una de ellas un día se le acercó y le preguntó si, con su fuerza innata, quería probar a lanzar peso. A sus 40 años, le dijo que la última vez que había lanzando un peso había sido “en el colegio con 8 años”. Pero se puso a ello.

“Como la fuerza ya la tenía, empezamos a entrenar la técnica. En mi primera competición (hace apenas dos años) quedé campeón absoluto y máster de Aragón”, relata. Siguió preparándose con su equipo, el Finish Line y, como todo el mundo le decía que lo hacía bien, se motivó para depurar la técnica. Se cogió un año sabático para entrenar y entrenar y depurar la técnica. “Al año siguiente me fui al campeonato de España máster y quedé campeón. Me presenté al Europeo y quedé quinto porque fui con muchos nervios”. Se puso a entrenar con los mejores y llegó a alcanzar su mejor marca, cuando lanzó el peso hasta los 16,32 metros. Este año, el campeonato de España absoluto de Ourense ha sido todo un hito para él y para todo el atletismo español.

“Imagina que llegué allí con casi 44 años, para competir con los mejores, chicos de 20 y 30 años… Yo ni me lo había planteado, pero logré la mínima y allí que me planté”, señala. Estos, los mejores de España, le decían que jugaba con ‘ventaja’: “Entre los lanzadores hay muy buen rollo y me decían que yo ya había venido fuerte, que solo tenía que aprender técnica”.

Esa ha sido su gran obsesión. En el lanzamiento de peso la fuerza es importante, pero sin una buena técnica no vale para nada. “Lo más difícil es medir los tiempos. Saber llevarlos bien, hacer que cada engranaje del cuerpo vaya bien, en su momento, para que la bola salga disparada. Hay que ser fuerte, pero sin una buena técnica para hacer de catapulta, la bola no sale”, explica Pernías.

Su aprendizaje ha sido “un proceso muy mental”. “He estado horas y horas viendo vídeos de técnica lineal, que es la que yo empleo. Óscar Villaescusa, mi entrenador, siempre me viene y me dice que me fije en este u otro lanzador… Hay que aprender de los mejores para estar dando guerra”, resalta.

Su espectacular rendimiento a una edad tan avanzada para un deportista de élite transmite una enseñanza a todo el mundo: “Yo nunca me he creído maestro de nada, pero puedo asegurar que el trabajo siempre lleva recompensa. Si dedicas tu tiempo a algo que te apasiona y te llena, llegan los resultados. Yo empecé sin ningún afán de nada y son bicampeón de España, estoy el número 11 del país… yo no soñaba para nada con esto, pero lo he logrado por creer en mí”.