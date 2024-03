El futuro del freeride se estrena en Cerler

La estación de Aramón Cerler recibe este fin de semana a los mejores riders de categoría júnior en una cita que llevará a la estación pirenaica el espíritu del Freeride World Tour. El All Radical Freeride se celebra entre este viernes y mañana sábado, y la nieve caída al inicio del mes ha dejado un entorno y un terreno espectacular para la celebración de este tipo de pruebas. Se trata de la primera que se desarrolla en el valle de Benasque y, asimismo, la primera del circuito en suelo español, organizada por la firma All Radical con el apoyo del Ayuntamiento de Benasque, el Gobierno de Aragón y la Diputación de Huesca.

Esta apuesta deportiva en un valle volcado con los deportes de invierno va a permitir que Benasque, Cerler y todo el conjunto de la zona se posicione en lo más alto del freeride internacional. La prueba se va a desarrollar en el entorno del pico Gallinero, a más de 2.500 metros de altitud, donde se ha preparado un circuito que recorrerá la cara oeste de dicha montaña y la zona del pico Cibollés.

All Radical Freeride nació en Cerler a raíz de la labor realizada desde 1992 por All Radical Benasque y el club All Radical Mountain desde 2010. Con una trayectoria de más de 30 años en el mundo de la nieve, han sido pioneros en el mundo del freestyle y freeride tanto en snowboard como en esquí. Una andadura que les ha proporcionado la experiencia necesaria para realizar este tipo de competiciones.

Nacho Segorbe y Narcís Vilà, ambos propietarios de All Radical Benasque y presidentes del club All Radical Mountain, así como profesores y entrenadores de esquí, snowboard y guías de montaña, llevan ejerciendo su profesión desde hace más de 20 años en los Pirineos, Alpes, Himalaya y África.

Cabe destacar que Vilà fue entrenador de Núria Castán, freerider en snowboard femenino profesional durante las temporadas del Freeride World Tour y Qualifier entre 2019 y 2024 y que este viernes puede coronarse con un título mundial en la cita del Freeride World Tour que se desarrolla en Verbier (Suiza). Segorbe es director técnico y uno de los entrenadores del club All Radical Mountain.

Los organizadores cuentan con el apoyo y el trabajo de riders nacionales y de grandes alpinistas como Jordi Corominas y Jordi Tosas. La All Radical Freeride Cerler es una competición donde conectar, aprender, promover y visibilizar el deporte de la nieve en la comunidad autónoma y a nivel nacional, para de esta manera ser una referencia en el mundo de la nieve a nivel internacional.

Esta competición de Qualifier y Júnior es la primera a nivel nacional con un nivel de 3 estrellas junto a Baqueira Beret, que es actualmente quien celebra un Tour de 4 estrellas y un Qualifier y Junior de 2 estrellas. All Radical Mountain ha participado en los últimos años en estas pruebas en España y Europa.