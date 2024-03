Núria Castán, a un paso de proclamarse campeona del mundo de freeride

Núria Castán acaricia el título de campeona del mundo de freeride. La deportista catalana con raíces en Cerler compitió este jueves en Fieberbrunn (Austria) en busca de los puntos para alzarse de manera matemática con el triunfo final de la denominada Freeride World Tour (FWT). Sin embargo, debió conformarse con una medalla de bronce que aprieta al máximo la pugna y deja todo en el aire para la siguiente cita del circuito a finales de mes en Verbier (Suiza). Llegará como primera clasificada empatada a puntos con la francesa Anna Martínez.

La rider del equipo internacional de Head Snowboards y del conjunto nacional de Freeride RFEDI-Spain Snow se situó en la tercera posición en la siempre difícil cara de Wildseeloder. En este evento, en el que las riders contaban con dos bajadas, la canadiense Erin Sauve consiguió un 90 de puntuación en su primer descenso que ya no puedo ser superado. Núria Castán empezó con una primera bajada más conservadora y una segunda en la que aumentó el riesgo y buscó más trucos que le hicieron sufrir alguna caída pero que le sirvieron para conseguir una meritoria tercera plaza. Anna Martínez, que venía en segundo lugar del ránking general, justo por detrás de Castán consigue la plata en Austria y logra apretar la clasificación.

El título mundial de freeride se decidirá finalmente en Verbier, con un guion que parece de película puesto que cabe recordar que es el mismo escenario donde Castán quedó sepultada por un alud durante diez minutos y esto la obligó a parar la temporada pasada. Este año, debido a la cancelación de los eventos en Baqueira y Ordino, la primera cita del curso tuvo lugar en las montañas suizas, donde logró un regreso de altura y su primera victoria de la temporada.

En palabras de la rider, “hemos podido hacer las dos rondas hasta donde las condiciones de la nieve nos han permitido. En la primera bajada he podido hacer una canal estrecha y he podido conseguir una tercera plaza a menos de un punto de la segunda. Ya en la segunda manga he querido arriesgar más y he ido a por el salto grande en la zona del start a la derecha. Lo he aguantado pero después de coger mucha velocidad no he podido controlarlo”.

Se sentía “orgullosa de haberlo intentado, haber conseguido esta tercera plaza y seguir estando primera del ránking. Ahora me lo juego todo en Verbier”. La última parada del Freeride World Tour en Verbier tendrá lugar entre el 23 y 31 de marzo.

En enero había indicado tras ganar en las montañas suizas que “esta victoria significa mucho para mí, va más allá del resultado, es una prueba y una demostración a mi misma de superación personal. Tenía el reto de venir aquí con lo que ello conllevaba y ser capaz de dar lo mejor de mí”. Señaló asimismo que su intención es “disfrutar, pero ser campeona del FWT es mi objetivo”. Una ambición que la deja a un paso de un título inédito en los deportes de invierno en España.