La rider Nuria Castán sobrevive a un alud en Suiza

Nuria Castán, rider del equipo internacional de Head Snowboards vinculada a Cerler, ha sobrevivido a un alud tras quedar atrapada mientras ella y otra rider del circuito se dirigían al start point de la competición que iba a disputarse el martes por la mañana en Verbier, Suiza. Un alud de 250 metros de longitud se llevó por delante a Castán y otra rider mientras se dirigían al punto de salida de la competición, pero lograron rescatarlas a tiempo. La deportista se vio completamente enterrada bajo la nieve durante diez minutos antes de ser rescatada sin lesiones graves. La otra rider no quedó enterrada pero sí que sufrió lesiones físicas algo más graves.

“Tengo mucha 'suerte' de poder decir que he sobrevivido a un alud de 250 metros de longitud y a esos intensos 10 minutos enterrada boca abajo. Resulta difícil de creer todo lo sucedido y que físicamente solo haya resultado con un golpe en el codo, dolor muscular y dos dedos congelados, debido a que perdí los guantes durante lo ocurrido", explicaba.

Gracias "al equipo de seguridad y, sobre todo, a las riders que estaban alrededor que actuaron rápido y de forma muy eficaz que pudieron rescatarme a tiempo. Esta desagradable experiencia siempre ha sido uno de mis mayores miedos, y finalmente se he convertido en realidad, no se lo deseo a nadie y espero que no vuelva a pasar. Toca procesar todo y apreciar esta suerte de tener una segunda vida. Volver a nacer", comentó Castán.

Castán, que se ha ido formando en cuanto a la seguridad y conocimientos de montaña durante años, es la primera vez que se ve enterrada por un alud. “Ir bien equipado e informarse sobre las condiciones climáticas y de la nieve es crucial, como también saber como actuar en una situación de rescate, pero también creo que lo más importante para practicar este deporte es ir acompañado de personas a las que les puedas confiar tu vida, que sabes que harán todo lo posible para rescatarte, y convertirte tu mismo en una de esas personas para tus compañeros”, añadía.

La competición se suspendió y quedó reprogramada para disputarse este miércoles en Nendaz, Suiza, y se ha podido llevar a cabo sin ningún contratiempo. Sin embargo, Castán ha decidido no competir puesto que todavía está en shock y no se encuentra en condiciones para ello. De esta forma, dice adiós a la espectacular temporada que llevaba. Ahora, aprovechará estos días para descansar, procesar lo que ha pasado y recuperar su confianza para volver más fuerte el año que viene e intentarlo de nuevo.