Jérémy Blasco: "Tenemos claro lo que debemos hacer"

Jérémy Blasco fue, junto a Javi Martínez, uno de los que volvió al once en el último partido después de que se cayera de la titularidad frente al Amorebieta (0-0). El francés ha analizado en rueda de prensa la línea ascendente que atraviesa la SD Huesca, tanto en el juego desarrollado como en las posiciones en la clasificación, así como la goleada a domicilio ante el Mirandés (0-3). Respecto a dicho encuentro, el central ha manifestado que "una victoria así te hace empezar la semana con otras expectativas. Significa un chut de alegría muy importante para todo el grupo, pero lo que nos toca es estar enfocados en el partido del sábado, que es un encuentro complicado", ha expuesto Blasco refiriéndose al choque a domicilio frente al Espanyol (16.15).

En otro orden, el futbolista azulgrana ha reconocido que "ganar por 0-3 en el campo de un rival directo nos da la sensación de que lo que se perdió contra el Amorebieta se recuperó contra el Mirandés, y tenemos claro lo que debemos hacer para seguir en esta línea”. Asimismo, el zaguero se ha mantenido prudente, recordando que “todavía queda mucho camino, pero tanto para la clasificación como para la mentalidad del equipo, nos da mucha tranquilidad haber salido del descenso y saber que tenemos el gol average particular ganado con la mayoría de los equipos de abajo”.

Otro de los melones que se abrió en la sala de prensa de la Base Aragonesa de Fútbol fue su protagonismo intermitente con el que se ha encontrado desde la visita al Villarreal B en La Cerámica (0-0). Un encuentro -disputó 12 minutos- que cortó un periodo de doce partidos consecutivos iniciando como titular. A pesar de la pérdida de galones en defensa, el francés ha comentado que lo “lleva bien”, y todo apunta a que comenzará el partido en el Stage Front Stadium en el centro de la zaga a razón de la sanción a Jorge Pulido, que vio la quinta amarilla en Anduva y debe cumplir ciclo de cartulinas.

El fútbol exige, ante cada rival, unas necesidades. A razón de ello, el central ha confesado que “dependiendo de unas u otras circunstancias, he de entender que haya ocasiones en las que me toque participar más, y otras en las que menos. Jorge está sancionado, e igual que me ha tocado estar algún partido fuera, o disputar diez minutos, veinte o media hora, si tengo la oportunidad de jugar como titular tocará aprovechar los minutos y devolverle la confianza al míster. Nos tenemos que adaptar, así es el fútbol y, como digo, lo más importante de todo es hacerlo lo mejor posible para seguir en el once, que es lo que queremos todos”.

Respecto a las porterías a 0, que ya son cuatro consecutivas (Alcorcón, Eldense, Amorebieta y Mirandés), el futbolista ha declarado hacerlo “súper bien cuando toca defender. Atrás estamos muy sólidos, y no es solo culpa de la defensa. La portería a 0 se está convirtiendo en uno de nuestro fuertes, y la verdad que en eso no se puede pedir más”. En última instancia, también se habló de Elady Zorrilla, una de las incorporaciones invernales que se estrenó como goleador azulgrana el pasado lunes ante el Mirandés cuando se apuntó el 0-2: “Está muy contento dentro del vestuario, y seguro que el hecho de haber metido ese gol le ayuda a soltarse aún más dentro del campo y tener esa confianza para finalizar y aprovechar las ocasiones. Estoy convencido de que va a ser alguien muy importante para nosotros”, ha finalizado Blasco antes del primer entrenamiento preparatorio de cara al compromiso del sábado, uno de los más exigentes del curso.