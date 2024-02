La SD Huesca y su afición, en el mismo barco: "Los jugadores nos pagaron las entradas"

Era lunes, hacía frío y las intensas lluvias no cesaron en todo el día, igual que el fuerte viento. Pero eso no importaba para los treinta valientes que viajaron a Miranda de Ebro para acompañar a la SD Huesca en el importantísimo choque en casa del CD Mirandés (0-3), donde se logró el objetivo de conseguir los tres puntos ante un rival directo. Teniendo en cuenta las nefastas condiciones climatológicas y horarias, el acto de presencia en Anduva por parte de la afición del Huesca fue una demostración de amor por el escudo y sus colores.

Como es habitual en los desplazamientos organizados por la afición azulgrana, uno de los que se sumó a la expedición fue Fernando Lobera, presidente de la Peña Fenómenos Oscenses. Lobera cuenta que estuvieron durante todo el partido "pasando frío y aguantando una lluvia torrencial que no paró. Bien se vale que estuvimos a cubierto. Además, los jugadores se portaron fenomenal porque cubrieron el coste de las entradas a los aficionados que habíamos viajado. Fue algo que surgió de manera espontánea viendo el temporal que había y la baja cantidad de gente que nos habíamos desplazado". El presidente de la peña manifiesta que no se situaron en la grada visitante, que está descubierta, sino "en la zona general a cubierto. El viento racheado y la intensa lluvia no cesó desde que llegamos a Miranda hasta que nos marchamos".

Respecto al resultado, el oscense reconoció que no se lo creían. "La clave, además de los dos goles en un minuto, fue el cambio de Obeng, que no estaba aportando prácticamente nada. Sin un 9 de referencia, llegó un punto en el que la defensa del Mirandés estaba desubicada porque no tenían ninguna referencia pura en línea de ataque". Lobera explica que el cambio del ghanés "les atolondró, y en un minuto llegaron dos goles", además de una portería a 0 que ya es la decimosegunda esta temporada, y que convierte al cuadro de Hidalgo en el segundo equipo que menos goles encaja (22 en 28 partidos).

El peñista tampoco se olvidó del gol average general que, por primera vez en toda la temporada, "resulta positivo para la SD Huesca gracias al cómputo de 23 goles anotados y 22 encajados". "Son números que pueden parecer insignificantes, pero, a final de temporada, puede ser lo que marque las posiciones en la clasificación". En definitiva, Lobera asegura que finalizaron el viaje "muy contentos por la gran acogida del Mirandés, el resultado, y la manera en que se va a encarar la visita al Espanyol, que ya se ve de otra manera".

María Pilar Romero, que, de igual manera, forma parte de la Peña Fenómenos Oscenses, también se apuntó al desplazamiento a Miranda para apoyar de cerca al conjunto oscense, tal y como suele hacer cada vez que se organiza una salida cuando su pasión, la SD Huesca, compite lejos de El Alcoraz. La aficionada afirma que salieron de la capital oscense "unas treinta personas, y recogimos en Zaragoza a otros cinco o seis chavales jóvenes que se sumaban al viaje". "Casi todos los que fuimos en el autobús éramos de la peña. Nos hizo un día malísimo, y nos tuvieron que situar en la grada cubierta a causa de la lluvia". María Pilar declara que "no dejaron de animar y apoyar al equipo durante todo el partido. Se lo merecían, pelearon como auténticos guerreros, dejándose todo en cada jugada y sabiendo lo mucho que nos estábamos jugando". Aunque no corría nada el balón debido las lluvias, "los jugadores fueron a por todas".

Romero apunta que, a su parecer, "Kortajarena y Loureiro cada vez se salen más, y de Gerard Valentín ya ni hablamos, encima que era un partido difícil para él porque el balón no corría con facilidad y se quedaba atrás muchas veces". En última instancia, la aficionada asevera que, "en la segunda mitad, el equipo se vio mucho más superior y fue a por el partido. Tiraron hacia adelante y se lo creyeron. Cuando marcó Elady el 0-2, había gente del Mirandés que ya se estaba levantando de su asiento", expone María Pilar tras la importantísima victoria de ayer, una demostración de que el equipo tiene capacidad de sobra para conseguir la permanencia.

Otro de los treinta aficionados oscenses que se dieron cita en las gradas de Anduva fue Vicente Soler, quien reconoció que, "a pesar del día tan desapacible, la experiencia fue buenísima". "Es verdad que el agua nos cogió bastante antes de llegar a Miranda, e incluso pensamos en la posibilidad de que se pudiera suspender el partido porque se intensificó el temporal con la aguanieve y el viento fortísimo". Soler cuenta que "todos esos componentes no nos beneficiaban para nada. Éramos nosotros los que teníamos más necesidades que nadie por conseguir la victoria y, viendo la lluvia, se te apodera la incertidumbre de no saber qué puede pasar si no ganábamos el partido, porque nos hubiéramos colocado en una situación verdaderamente comprometida". Es por ello que "el triunfo fue una explosión de júbilo, y no fue una victoria importante sino necesaria. Estaba claro que el que marcara primero tenía mucho partido ganado, y metimos el primero y, a la siguiente jugada, el segundo".

Respecto al partido, Vicente atestigua que "fue súper intenso. Todos los jugadores hicieron un esfuerzo descomunal porque hacía una tarde de perros. El agua no paró en ningún momento, era fría y, aun así, el equipo supo aguantar el tipo durante todo el encuentro". En cuanto al resultado, el peñista declara que "si el 0-1 ya nos valía para tener ganado el gol average particular contra el Mirandés, el 0-3 supone un subidón importantísimo, además de que ellos se meten en la zona de abajo y, en mi opinión, va a ser un equipo que pasará apuros porque este mazazo les puede afectar seriamente".

En última instancia, el aficionado azulgrana recuerda que ya están gestionando desde la Peña Fenómenos Oscenses "las entradas para el encuentro a domicilio frente el Espanyol", que tendrá lugar el próximo sábado (16.15). De igual manera, "se están tramitando entradas para aficionados residentes en Barcelona, así como para la Peña Barcelonista del Huesca", comenta Vicente, que calcula que, contando con todos los que viajen por cuenta propia, serán más de 500 azulgranas los que copen las gradas del Stage Front Stadium del Espanyol.