Antonio Hidalgo: "Hay que ver lo que hemos logrado y creer muchísimo"

Antonio Hidalgo habló tras el 0-3 con el Mirandés de un partido "muy sólido", con una "gran segunda parte en la que el campo condicionó pero fuimos dominadores". Recordó que "los que juegan aquí sufren mucho y ellos solo han tenido ocasiones claras al final". La reacción en el descanso se repuso a la "falta de fluidez" del primer tiempo y "se interpretó bien cómo ocupar los espacios, con la tranquilidad de conocer bien la posición del compañero. Se ha juntado todo y la superioridad se ha plasmado".

La vuelta a los tres centrocampistas se apoyó en que "son futbolistas que interpretan bien las cosas. Kortajarena es especial con su bagaje de Zubieta, Javi Martínez entiende mucho más el juego y Sielva nos da tranquilidad". Hidalgo se detuvo en el rendimiento individual de los suyos: "Es importante que vean que se apuesta por ellos, Iker ha tenido paciencia y cuando le toca está rindiendo a buen nivel".

Los rivales, "complican las cosas y hemos hecho ajustes con la pelota, jugábamos muy directos y no ganábamos esa línea. Lo detectamos y todos los partidos son igualados en Segunda, siempre tratamos de proponer y a veces sale y otras no". Destacó que Elady puso fin a una sequía de más de un año y "nos va bien para su confianza, ayuda que todos aporten. También Hugo, a pesar de no acertar en esa ocasión".

La distancia que se quiere coger sobre el descenso pasa por "mejorar en casa, ver lo que se ha hecho hoy y creer muchísimo. Hay que seguir". La cuarta portería a cero seguida delata "una solidez grande, le dedicamos el mismo tiempo a trabajar con y sin pelota. No encajar te acerca más a las victorias". En este escenario, "el golaverage va a ser vital y a cuantos más equipos se lo ganemos, mejor". Por seguir con las virtudes, se volvió a marcar a balón parado y "se había incidido mucho. Somos un equipo poderoso con grandes rematadores".

El equipo retomará el trabajo ya pensando en el partido del sábado con el Espanyol. Jorge Pulido cumplirá partido de sanción después de ver la quinta amarilla, Joaquín estará "fuera alguna semana más" y se espera recuperar pronto a otro ausente, Bolívar, que "necesita el cariño de todos". Donde sea, "hay que sacar puntos y tenemos una buena oportunidad en el campo más complicado de la categoría", zanjó un Hidalgo "increíblemente satisfecho".