Luis Domínguez: "Me metieron en un cursillo para que no me ahogara... y he llegado hasta aquí"

El deporte aragonés tiene una nueva estrella. Luis Domínguez Calonge (Zaragoza, 18 de enero de 2023) ha irrumpido en el panorama nacional de la natación como una fuerza de la naturaleza. El chaval que empezó dando cursillos de natación en Helios para no ahogarse estará este verano, si no pasa nada raro, en los Juegos Olímpicos de París, la competición deportiva más importante del mundo. Se lo ganó, junto al resto del equipo español, en los últimos Mundiales de Doha, en el que participó en las pruebas de 4x100 y 4x200 libres.

¡Vaya Mundial!

Sí, el balance es positivo. El objetivo era clasificar a los relevos para los Juegos, y lo hemos conseguido. Aún podíamos haberlo hecho mejor, así que creo que hay margen de mejora para París.

¿Y qué balance hace a nivel individual?

No tuve pruebas individuales, pero pude salir el primero en los relevos por las mañanas, por lo que el tiempo que hacía me contaba oficialmente. El 4x100 libre no lo ejecuté todo lo bien que debería. Me quedé a cuatro centésimas de mi mejor marca, pero fue una experiencia porque ya sé lo que hice mal. Y en el 4x200 hice mi mejor marca personal y batí el récord de España, que luego me arrebataron por la tarde. Tenía algo más dentro de mí, creo que si hubiera nadado el primero por la tarde lo podía haber bajado un poco más, pero acabé bastante contento.

¿Podemos decir oficialmente que Luis Domínguez estará en París?

Sí y no. El relevo está clasificado, pero no es seguro aún quién ocupará las plazas. Lo más seguro es que sí, porque no creo que haya cuatro personas que me ganen en España y suelo ser bastante estable en los relevos. Suelo ser el mejor o el segundo mejor, así que si no pasa nada raro estaré.

¿Y tiene opciones de participar en pruebas individuales?

Sí, el plazo acaba a mitades de junio. Hasta entonces puedo hacer la mínima en cualquier competición. Hay un Open de España en junio que es el que está señalado en el calendario. Me gustaría hacerlo antes, pero si no lo logro lo intentaré hacer allí.

"En Estados Unidos es mucho más fácil compaginar estudios y competición. Y tengo un grupo de entreno de muy alto nivel, con cinco o seis olímpicos"

¿Y se ve con opciones?

Sí, en el 200 libres estoy a 8 décimas y en 100 libres, a 7 décimas. Hay que tener un buen día, hacer una buena carrera y tener un poco de suerte. Creo que estoy capacitado para conseguirlo.

De Doha se fue directamente a Estados Unidos.

Sí, hemos venido a Carolina del Norte al campeonato de conferencias de EEUU. Estamos liados compitiendo. En un mes y medio tenemos la NCAA, el campeonato universitario más grande de Estados Unidos.

¿Qué hace allí?

Estudio y entreno. Estudio algo así como, traducido, Ciencias Biológicas y entreno con el equipo de la Universidad Virginia Tech.

Luis Domínguez, en el último Mundial de Doha. Heraldo

¿Qué le aporta esta experiencia que no pueda tener en España?

Aquí es mucho más fácil compaginar estudios y competición. Y me aporta nuevas experiencias y un grupo de entreno de muy alto nivel. Entreno con cinco o seis olímpicos. Todo eso me ayuda mucho en mi preparación deportiva.

Y a nivel de entrenamientos, ¿cómo cambia la preparación?

Somos un grupo grande, con muchos entrenadores. El entrenador jefe es Sergio López, que fue bronce en los Juegos Olímpicos y es bastante top. Hay otros entrenadores que son medallistas en campeonatos del Mundo que traen experiencia al equipo.

Hablemos de los Juegos. Para cualquier deportista, para un nadador, no hay nada más grande.

Cada deporte es un mundo, pero en natación es el climax, es lo más importante que hay. En otros deportes, como el fútbol, no lo es tanto. Lo veo como una oportunidad única para cumplir un sueño. No quiero ir solo a participar, quiero nadar en mi prueba individual y en una final en el relevo. Si pudiera… (se lo piensa), bueno, lo más factible es entrar en una final, creo que estamos capacitados para hacerlo.

¿De pequeño veía los Juegos Olímpicos?

El recuerdo más antiguo es el de ver los juegos de Río, cuando estaba en el pueblo en verano. De Londres no me acuerdo.

Los de Río fueron los últimos de Michael Phelps.

Sí, me acuerdo de verlo, era increíble.

¿Cómo fueron sus inicios?

En mi familia no hay tradición de natación, nadie ha sido nadador. Me metieron en un curso para que aprendiera a nadar y no me ahogara. Parece ser que me gustaba bastante el agua, hice cursillos y al final he llegado aquí.

Empezó en Helios, pero se desarrolló en El Olivar.

Los primeros cursillos fueron en Helios, luego me moví uno o dos años a mi colegio, el Liceo Europa, y cuando me lo quise tomar más en serio fui a El Olivar. Desde entonces estoy allí.

Por entonces, ¿era un simple afición o ya era exigente tan exigente con usted mismo como ahora?

Al principio lo compaginaba con el baloncesto. Luego tuve que decidirme y, como se me daba bastante bien la natación, dejé el baloncesto. Cuando eres pequeño lo haces porque te gusta, no es que me lo tomara súper en serio. Pero se me daba bien, destacaba bastante y llegó un punto en el que me di cuenta que estaba con los mejores de España.

Con 20 años, aún es un chaval... ¿cuál es su margen de mejora? ¿Hasta dónde cree que puede llegar?

Es algo difícil de decir. Cuanto más nivel tienes y más arriba estás, más pequeño es el margen de mejora. Pero solo tengo uno o dos años de experiencia a nivel internacional. Hasta dónde puedo llegar no lo sé, ojalá poder decir que a una final olímpica, pero no lo sé.

Los últimos en tocar metal fueron los López Zubero…

El nombre me suena, pero no los conozco. Pero es un honor llevar a Aragón a unos Juegos.