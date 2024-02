El Villarreal B regala entradas a sus socios para intentar diluir la avalancha de zaragocistas

El Villarreal B quiere evitar quedarse en inferioridad en las gradas del estadio de La Cerámica. La avalancha prevista de seguidores del Real Zaragoza amenazaba con dejar al filial del equipo castellonense con la sensación de jugar fuera de casa este sábado, pese a hacerlo en casa. Por ello, el club ha tomado varias medidas para tratar de diluir la presencia de los aficionados aragoneses en las gradas del estadio.

El Real Zaragoza contará con el apoyo incondicional de entre 2.200 y 3.000 aficionados. El club vendió la primera remesa de 1.554 entradas que solicitó al Villarreal, luego también agotó las otras 300 que le llegaron y ahora ha pedido otras 400, que también podrían terminarse. Por lo tanto, está garantizado que el de Villarreal sea uno de los desplazamientos más masivos de los últimos tiempos para el zaragocismo.

Hay que tener en cuenta que la asistencia media para ver al Villarreal B apenas supera los 2.000 espectadores, por lo que el equipo local corría el riesgo de quedarse en inferioridad. Para evitarlo, todo socio del Villarreal que lo desee podrá tener cinco invitaciones “de uso exclusivo para la afición local”, que se repartirán en la entrada de La Cerámica.

Además, las peñas del club han organizado actos previos al partido para incentivar la asistencia al estadio. La Agrupación de Peñas del Villarreal CF irá a animar para crear ambiente, e invita al resto de aficionados villarrealenses a unirse a ellos en la esquina entre Tribuna Preferente y Fondo Sur. Antes del encuentro, las peñas harán una previa con concurso de fideuá en las inmediaciones de La Cerámica.

El Villarreal B ha adoptado otra medida que pretende, en este caso, no incentivar la presencia de sus aficionados, sino frenar la llegada de más aficionados zaragocistas. El club no va a vender entradas en taquilla antes del partido. Por lo tanto, los seguidores del Real Zaragoza que no hayan podido obtener una entrada a través de la venta del club aragonés, no podrán encontrar localidad en la venta ordinaria en el estadio antes del inicio del partido.