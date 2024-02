Vilarrasa, Kortajarena y Vallejo, novedades en el once de la SD Huesca

La SD Huesca se mide esta tarde en El Alcoraz ante la SD Amorebieta (18.30). Un enfrentamiento directo por la permanencia en la categoría, y en el que los pupilos de Antonio Hidalgo tienen el claro objetivo de sumar los tres puntos ante el colista de la clasificación. Tras las victorias de esta jornada 27 del Cartagena al Real Zaragoza (1-2), del Villarreal B frente al Andorra (0-1) y del Albacete al Racing (2-0), los azulgranas comienzan el choque en posiciones de descenso, aunque lo abandonarían en caso de sumar, al menos, un punto.

En el cuadro local, las novedades en la convocatoria respecto al último enfrentamiento, el de Elda (0-0), son las de Jovanny Bolívar, que aterrizó esta semana pasada en España, y la de Rafa Tresaco, que no viajó a tierras alicantinas con el grupo. En el once, una de las novedades respecto a los once que empezaron jugando frente al Eldense es la vuelta de Ignasi Vilarrasa en detrimento de Iván Martos. Otro de los que regresa a la titularidad es Iker Kortajarena, lo que implica la suplencia de Javi Martínez. La tercera y última modificación del entrenador catalán en el once inicial es la presencia de Hugo Vallejo. Joaquín Muñoz comenzará a ver el partido desde el banquillo.

La SD Huesca formará con Fernández, Loureiro, Pulido, Nieto, Vilarrasa, Valentín, Sielva, Kortajarena, Vallejo, Elady y Obeng.

Enfrente, la SD Amorebieta, que llega al choque ocupando la última posición de la clasificación, con 19 puntos, 9 menos que los azulgranas. Jandro Castro, su entrenador, seguirá apostando por sus jugadores habituales como Etxeita, ex del Huesca, Núñez o Dorrio, que anotó el gol de la victoria en Lezama contra el Elche (1-0) la semana pasada.

La SD Amorebieta formará de inicio con Campos, Bustinza, Etxeita, Garreta, Núñez, Carbonell, Sibo, Seguin, Dorrio, Rodríguez y Unzueta.