El Casademont se mide al Spar Girona con la mente puesta en Turquía

Regresa la competición doméstica para el Casademont Zaragoza, después del parón por las ventanas FIBA. Y lo hace con un partido muy exigente, el que le enfrentará esta tarde (18.10) contra el Spar Girona, que va cuarto en la tabla clasificatoria y que ha conseguido hacer de su pista de Fontajau todo un fortín.

Lo más probable, además, es que el entrenador Carlos Cantero no pueda contar con una de sus estrellas, la alemana Leo Fiebich, que se recupera de un duro golpe recibido en el partido de su selección contra Brasil. Fiebich no ha entrenado esta semana y se la trata entre algodones para que pueda disputar el histórico partido del próximo miércoles contra el Cukurova Mersin turco, de forma que lo más probable es que hoy no se cuente con su concurso, aunque con la rasmia y el coraje que demuestra día sí y día también la germana quién sabe...

La parte positiva es que esta tarde podría debutar el nuevo y flamante fichaje de Casademont, la base americana Khayla Pointer, que –aunque aún está en pleno proceso de adaptación al equipo– dará minutos de descanso a Mariona Ortiz, que no ha parado en las últimas semanas y fue fundamental en la agónica victoria contra Hungría que dio a España el pasaporte a los Juegos Olímpicos de París.

"Pointer ha llegado con muy buena actitud. Está para los retos que nos vienen por delante, pero no hay que olvidar que lleva muchos meses sin jugar y ahora está de pretemporada. Siempre es complicado adaptarse a un equipo que ya está rodado, y estamos ayudándola", decía este viernes Carlos Cantero. La deportista, de 26 años y que ha firmado hasta final de temporada, aseguró en su presentación que le gusta "jugar grandes partidos" y que es consciente de que ella se espera "creatividad, agresividad y confianza".

Casademont luchará esta tarde por defender su segundo puesto en la liga contra un Girona, que ve a las zaragozanas casi a tiro de piedra con sus 14 victorias y apenas 6 derrotas. Al margen de las dificultades que ofrezcan las catalanas –que tienen en Jasmine Gardner uno de sus más valiosos puntales–, el ‘más difícil todavía’ para las de Cantero pasará por conseguir la concentración suficiente para afrontar este complejo duelo liguero a pesar de tener la mente puesta en Europa. "Lo comparo un poco con la semana que tuvimos el de Lublin. Sabíamos que era una cita muy importante y nos merecemos poner el foco en un partido histórico, estamos peleando por una ‘final four’. Eso nos hace que nuestro foco no sea del todo Girona, como nos pasó contra Estudiantes", admitía esta semana Cantero.

Un rival en racha

El Spar Girona que dirige Roberto Íñiguez está en racha y viene de ganar sus cuatro últimos partidos en liga: hace quince días superó al Cadi La Seu por 83-56, en un encuentro en el que la pívot croata Marianna Tolo demostró su facilidad para sacar faltas a sus rivales. Otras de las amenazas de es la base Laura Peña, que tiene un buen porcentaje de tres puntos cuando lanza liberada. No obstante, es la citada Gardner la que más juego concentra (una media de 21 minutos por partido) y la que se ha convertido en referente gerundense tras tres productivas temporadas en el club.

El encuentro –que comenzará a las 18.10– tendrá a Francisco Zafra, Juan Ramón Hurtado y Pablo Rodríguez como colegiados y será una buena piedra de toque para ver cómo Casademont afronta el tortuoso calendario que le queda por delante. En los próximos diez días el conjunto aragonés disputará los cuartos de final de la máxima competición continental y se verá las caras en la Liga Femenina también con el Perfumerías Avenida, que marcha tercero en la tabla con números muy similares a los del Casademont.

Urge –en consecuencia– sobreponerse al cansancio, las dudas y las adversidades, y toca una vez más apelar a la épica para lograr hoy una victoria en una cancha en la que, por cierto, Casademont nunca ha ganado.