¿Creen que es posible correr una maratón con una piña en la cabeza y llegar a meta?

Correr una maratón con cerca de 70 años es algo que no está al alcance de todo el mundo. Hace falta mucha fortaleza física y mental para llegar a meta sin desfallecer en el camino. Pero hacer una maratón con esa edad y una fruta en la cabeza, es algo que solo está al alcance de muy pocos.

Es el caso del fondista israelí Moshe Lederfien, quien ha participado en Zurich Maratón de Sevilla 2024, que se ha celebrado este domingo, 18 de febrero, portando en su cabeza una piña natural, sin ningún tipo de sujeción y con un equilibrio perfecto.

La 'Zurich Maratón de Sevilla 2024' lleva semanas preparándose, pero más tiempo lo lleva este caballero para correr con ese equilibrio

Moshe y la piña han llegado a la línea de meta sin ningún problema, pero esto no es algo extraordinario, ya que el fondista lleva desde 2019 corriendo de esta manera tan peculiar. De hecho, ya ha disputado numerosos maratones aguantando una piña o incluso una maceta. «La fruta es uno de los alimentos más importantes para las personas y quiero llevar ese bien a todo el mundo. La conexión entre el hombre y la naturaleza, el cuerpo y la mente son inseparables. Así que la piña no se me cae de la cabeza: se mantiene incluso a gran velocidad», aseguraba hace un tiempo en una entrevista a Russia Running.

En el Maratón de Berlín, completó la carrera con un tiempo de 5:04:25, y se hizo viral en un vídeo en TikTok que ha dado la vuelta al mundo. En Sevilla, los primeros puestos en Categoría masculina han sido para Deresa Geleta (Etiopía), con 2:03:27; Morhad Amdouni (Francia), con 2: 03:47 y Gashau Ayele (Israel) con 2:04:53.