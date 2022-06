Carrera 10k en Zaragoza: consejos para correr bajo temperaturas extremas

Cuarenta grados centígrados de máxima y veintidós de mínima. Este calor, que conforme avance la semana, según las previsiones de la Aemet, irá aumentando, es el que se espera para este domingo en la capital aragonesa. Día en el que está previsto que se celebre la XV Carrera Popular de Caixabank 10k Zaragoza.

Diez kilómetros corriendo bajo un sol intenso que supone un "cambio necesario" en la preparación de la prueba. "Está previsto que cuando salgamos, a las 09.30 la temperatura sea de 27 grados y de 29 al llegar a la meta, en función del ritmo de cada uno. Para correr con calor sin pasarlo mal lo mejor es entrenarlo", apunta David Constante, responsable de Running Zaragoza. "Es el caso de los triatletas, que participan en competiciones muy duras que suelen realizarse en verano y para las que se preparan a conciencia", dice el experto.

"Este fin de semana, quienes estén acostumbrados a correr en horarios que van de las 14.00 hasta las 19.00 no deberían tener ningún problema con el calor que nos espera. En cambio, quienes entrenan a primera hora de la mañana o a final de la jornada van a tener que tomar ciertas precauciones, teniendo en cuenta, además, que el trayecto discurre por zonas en las que la sombra brillará por su ausencia", comenta Constante.

Cómo soportar el calor mientras corres la 10K

"Hay que llegar fresco a la salida. Todos calentamos antes de que comience, pero en este caso, si se hace, tiene que ser en una zona sin sol para no arrancar acalorados", aconseja el experto. En segundo lugar, "también es importante" comenzar la prueba "con una gorra húmeda en la cabeza y un botella de agua para ir bebiendo pequeños sorbos y mojándonos en el primer momento en el que el corredor sienta calor", insisten desde Running Zaragoza.

Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta, según el experto, es ajustar la marca propuesta. "A todos nos hace ilusión conseguir un determinado tiempo al final de la carrera, pero si el calor aprieta hay que ser más conservador y dejar ese objetivo para otro día porque con casi 30 grados no lo vamos a conseguir. Solo lograremos llevar a nuestro cuerpo a un límite que no es necesario", explica David Constante.

Consejos a los que añadir una "buena hidratación" antes de la salida, ropa ligera y un aporte de sales "para quien así lo considere necesario". Importante también, "desayunar de manera suave y tres horas antes de la salida. No es bueno hacerlo después, ni copiosamente, puesto que nos arriesgamos a tener un corte de digestión", considera Constante, quien insiste en la "necesidad de parar si no nos encontramos bien". "No pasa nada si no se llega a la meta. Carreras hay muchas", concluye el runner zaragozano.