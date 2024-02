Primera RFEF: Un doblete de Aguza doblega en Pinilla a un Teruel que fue mejor

Injusta derrota del CD Teruel ante el Lugo por 1-2 en Pinilla, que ve cómo se pone fin a la racha de siete encuentros sin conocer la derrota y que, además, complica las opciones de permanencia.

El Teruel empezó con mayor entereza sobre el césped, buscando la victoria desde el primer minuto y generando llegadas a la meta defendida por Lucas. Hasta tres córneres botaron los locales en menos de 10 minutos. En el primero de ellos, ya se produjo la primera acción de peligro para los pupilos de Raúl Jardiel. Un bien servicio en el lanzamiento de esquina de Alastuey le llegó dentro del área a Villanueva, pero no pudo controlar con éxito ante la presión de varios rivales, de manera que el balón fue despejado sin contemplaciones por la zaga del Lugo.

Neskens gozó de gran protagonismo en la creación de juego y enlazó brillantes combinaciones con Hualde, Castillo o Alastuey. El fichaje de invierno fue uno de los principales destinatarios de las faltas del Lugo, que no tenían otro método para frenarle. En una acción a balón parado, un remate con poco ángulo de Alastuey impactó contra un defensa; y poco después llegó un potente disparo desde fuera del área de Sierra que obligó a meter los puños a Lucas para despejar a córner.

A la media hora, Lucas volvió a salvar al Lugo con un paradón. Villanueva fue quien recibió en el borde del área, se giró sobre sí mismo en un gran detalle técnico, y empalmó con disparo con la pierna izquierda que se colaba entre los tres palos, pero el meta visitante despejó a córner en una gran intervención. En el minuto 31 llegó el susto desde la grada. El partido se interrumpió y los servicios médicos de ambos conjuntos fueron a atender a una persona que se encontraba en la grada, pero afortunadamente se trataba de una incidencia menor y el encuentro pudo reanudarse a los pocos minutos.

Antes del descanso, también tuvo su oportunidad Sierra con un cabezazo a una acción a balón parada que se fue marchando por pocos centímetros el palo derecho de la portería de Lucas. En el 40’ fue Carmona quien evitó que le llegara un balón a Ledesma que le hubiera dejado sólo en el mano a mano ante Taliby. Esa fue la única aproximación de peligro para los lucenses en la primera parte.

En la segunda parte, poco tardó en llegar el gol de Sergio Aguza para el Lugo que sentó como un jarro de agua fría. Recibió el balón en la frontal del área, su primer disparo fue rebotado por Tena, y tuvo la fortuna de que le volvió el esférico. En este segundo remate, ahora sí, logró enviarlo al fondo de las mallas, pese a que Taliby rozó con los dedos el balón. Este tanto no hizo bajar la intensidad al Teruel, sino que siguieron en la misma línea de la primera parte. En un córner, tras una serie de rechaces infructuosos del Lugo, el balón le cayó a Fran Carmona quien de disparo cruzado desde el área pequeña logró un gol de mucho mérito para volver a empatar el partido en el 60’.

La alegría volvió a resultar efímera. En una contra del Lugo, un buen servicio de Da Costa hacia atrás le permitió rematar en carrera con toda la ventaja Aguza para anotar el segundo tanto de su equipo y el segundo en su cuenta particular. Raúl Jardiel puso toda la carne en el asador dando entrada a Gabarre. Hasta 4 remates dispuso el Teruel en una jugada embarullada en el 73’, pero no hubo manera. Taliby brilló en el 77’ para evitar el tercero al despejar un lanzamiento de falta que el Lugo sacó en cortó. Los últimos minutos fueron un asedio por parte del Teruel, pero no hubo manera pese a las buenas llegadas generadas desde la banda de Aitor Pascual y los numerosos balones al área. El Lugo pudo hacer el 1-3 a la contra, pero gestionó mal una superioridad numérica en la que Taliby no se encontraba en la portería.

Ficha técnica

Teruel: Taliby, Carmona, Julen (Gabarre, 72), Tena, Nacho Castillo, Neskes (Aparicio, 59), Sierra (Facu, 78), Aitor Pascual, Alastuey, Naranjo y Villa (Gaixas, 59)

Lugo: Lucas, Carlos Julio, Gorka Pérez, Castrín, Vázquez, Jozabed, Da Costa (Fuentes, 93), Fran Mérida (Antonetti, 68), Aguza (Ojeda, 85), Aranda (Quintana, 46) y Willy (Antoñín, 68)

Goles: 0-1 min. 49: Aguza, 1-1 min. 58: Carmona, 1-2 min. 65: Aguza.

Árbitro: Romero Freixas. Amonestó a Tena, Neskes y Ledesma.