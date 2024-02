Javi Martínez: “Vamos a seguir afrontando cada partido con todo el convencimiento en lo que hacemos”

Con la mirada puesta en la visita a Elda, la SD Huesca comenzaba este martes la semana de trabajo para preparar un encuentro que, como cada uno de los diecisiete que restan, significa una oportunidad para acercarse al objetivo de la permanencia. En la rueda de prensa previa al entrenamiento que tuvo lugar en la Base Aragonesa de Fútbol, Javi Martínez comenzó aseverando que “las estrecheces que se dan en la clasificación solo nos motivan para tratar de superarnos cada fin de semana”.

A pesar de la victoria in extremis del pasado sábado frente al Alcorcón (1-0), que asciende al equipo hasta la decimosexta plaza con 27 puntos, el navarro aseguró que “no importa donde estemos ahora, sino lo que vayamos haciendo en cada partido y la posición donde acabemos a final de temporada”. En otro orden, hizo referencia a que la situación en la que se encuentra el equipo es “circunstancial”, y dejó claro que “toda la concentración y el esfuerzo” están puestos en el partido frente al Eldense.

Es evidente que el último triunfo del conjunto azulgrana –por el rival, el momento, la manera en que se dio…- supone un enorme alivio mental para una plantilla que, según esclareció en la sala de prensa el mediocentro azulgrana, “nunca ha perdido la fe en la idea que siempre se ha propuesto. Vamos a seguir afrontando los partidos de la misma manera que hasta el día de hoy, con toda la ilusión y el convencimiento de lo que hacemos, pero, también, con absoluto respeto a la categoría”. Lo que es seguro es que, hasta que no comience a rodar el balón sobre el verde del Nuevo Pepico Amat, no conoceremos si aquel chute de moral que invadió El Alcoraz el pasado sábado surtirá efecto.

Preguntado por el protagonismo que está sosteniendo durante toda la temporada –titular todos los partidos que ha disputado-, el futbolista cedido por Osasuna apuntó: “Me voy amoldando a todas las posiciones que el míster me pida, y por eso me considero un jugador polivalente. He jugado minutos en todas las posiciones del medio del campo, pero cada día estoy dispuesto para hacer la función que se necesite”. Aun así, reconoció que “es en posiciones más retrasadas” donde se siente más cómodo.

Para el cuadro de Antonio Hidalgo, otro de los factores diferenciales a estas alturas de campaña es el de la confianza: “Cuando decimos que el grupo es una maravilla, es porque es así. A lo largo de toda la temporada nos hemos mantenido muy unidos, y todos hemos ido a una, tanto en los peores como en los mejores momentos. Y estoy convencido que eso no va a cambiar, pase lo que pase. Seguimos en esa línea, somos un grupo humano de lujo, y está claro que se traslada al campo los fines de semana”, confesó Martínez.

El navarro calificó de “bendito problema” el hecho de que la competencia por hacerse un hueco en el once se haya elevado a medida que ha avanzado la temporada: “Todos queremos jugar, y por eso lo hacemos lo mejor que sabemos y podemos. Si se suma gente a la causa, estoy convencido que será para el bien del equipo y del grupo”. En última instancia, sobre la trayectoria del equipo lejos de El Alcoraz –décimo mejor visitante de la categoría-, el mediocentro se mostró confiante: “Estamos siendo un equipo difícil de batir fuera de casa, y queremos seguir poniendo las cosas complicadas a cualquier rival, tanto en Huesca como fuera de aquí”.