Año olímpico, año electoral: las federaciones aragonesas eligen a sus presidentes

Año olímpico, año de elecciones en las federaciones. Los organismos que rigen cada deporte están obligados, también en Aragón, a renovar sus directivas este 2024, por lo que todos ellos pasarán por las urnas. Se trata de miles de deportistas, entrenadores y árbitros que elegirán quién serán las personas que se pondrán al frente de la gestión de sus respectivos deportes. Para entender la magnitud de este proceso electoral, las 53 federaciones deportivas aragonesas reúnen un total de 177.458 licencias, entre federadas y de juegos deportivos.

El Gobierno de Aragón publicará en las próximas semanas la orden que regula la convocatoria de las elecciones. Cada federación, entonces, deberá elaborar un reglamento y un calendario electoral. Tendrán que enviarlo a la dirección general de Deportes para que esta vea si se adapta a la orden y le dé en visto bueno. Una vez aprobado, se convocarán las elecciones.

No se trata de un proceso directo de elección del presidente, sino que los deportistas, clubes, entrenadores y árbitros eligen primero unos asambleístas, que serán luego quienes elegirán a alguna de las candidaturas que se presenten, si es que hay más de una.

Como novedad, la orden que va a publicar el Gobierno de Aragón va a tratar de instaurar una mayor presencia de mujeres entre los asambleístas. Cuando en la federación el número de licencias femeninas sea inferior al 10%, entre los miembros elegidos tendrá que haber al menos un 10% de mujeres, siempre y cuando haya candidatas a presentarse; si el número de licencias femeninas es de entre el 10% y el 25%, al menos un 25% de los asambleístas serán mujeres; y si las licencias femeninas superan el 25%, el número de mujeres asambleístas tendrá que ser al menos del 40%, siempre y cuando haya candidatas suficientes para completar el número.

Además, habrá otras dos novedades en esta convocatoria, ya que los miembros de la comisión gestora que se constituya durante el proceso electoral se podrán presentar a las elecciones –hasta ahora no podían– y no será necesario publicitar las elecciones en el BOA ni en la prensa, para evitar gastos a las federaciones.

A la espera de conocer a los candidatos que se van posicionando para las presidencias –en algunas federaciones ya se van postulando algunos–, los datos de estos organismos hablan de la salud del deporte aragonés. Al cierre de 2022 había 2.761 entidades deportivas en los 53 deportes federados, con 177.458 licencias –140.540 federadas y 36.918 de juegos deportivos–. La federación más numerosa es la de fútbol, con 43.963 licencias y 453 entidades deportivas. Le siguen la caza (27.142 licencias), el montañismo (16.708), el baloncesto (16.255), el golf (6.645), el atletismo (5.138), la pesca (4.480), el judo (4.298) y el pádel (4.226). Las más minoritarias, al menos en cuanto a licencias oficiales, son el baile deportivo (62), el boxeo (127) y la colombofilia (142).

Para poder votar o ser votado, los clubes, los deportistas y los árbitros deben tener licencia en vigor y haber participado en actividades oficiales este año o el año pasado, además de tener más de 16 años. Para ser elegidos, tienen que estar en el censo y ser mayores de edad.

La directora general de Deportes del Gobierno de Aragón, Cristina García, explica que las elecciones en las federaciones son «fundamentales», ya que estos organismos son «una palanca para la administración autonómica». El Ejecutivo autonómico tiene una colaboración con estas federaciones que quiere que sea «lo más estrecha posibles». «Es saludable hacer este proceso de renovación de cargos, queremos ayudarles en la mejora de la gestión», señala García.

El Gobierno de Aragón, en la orden que va a sacar para que las federaciones convoquen sus elecciones, ha introducido algunas novedades con las que pretenden avanzar en la paridad de cargos en estos entes de gestión deportiva, tradicionalmente con una mayoritaria presencia masculina. «Me gusta sumar, no imponer, pero queremos hacer una apuesta firme por impulsar el papel de la mujer en la gestión deportiva. No imponemos que tenga que haber mujeres por obligación, queremos que se crea en eso. Es algo prioritario en esta legislatura», señala la directora general de Deporte. En su opinión, «se ha demostrado que el papel de la mujer en el deporte ha crecido exponencialmente», pero todavía «vamos muy retrasados en la gestión». «Si vemos los consejos directivos, no llegamos al 20%, son cosas que hay que mejorar», dice García.

En su opinión, en estos momentos la salud del deporte aragonés es «muy buena», con deportistas «de alto nivel» que llevan «la marca Aragón por todo el mundo». Los deportistas de la Comunidad cosecha buenos resultados a nivel nacional e internacional, tanto en el deporte profesional como en el deporte base. «Por eso tenemos que dar un paso adelante y apoyarlos», señala la directora general de Ejecutivo aragonés.

El crecimiento en el número de licencias deportivas está siendo exponencial, algo que Cristina García considera que es «muy importante». «El objetivo es seguir ampliando esas licencias para que el deporte sea parte fundamental en el desarrollo de niños y niñas aragoneses», apunta. En el ‘debe’, García reconoce que hay un déficit de instalaciones deportivas: «La inversión por habitante en Aragón ha mejorado, pero hay que dar otro paso más porque faltan instalaciones». Además, confía en atraer «eventos nacionales e internacionales», así como potenciar el turismo deportivo