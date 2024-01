La carrera Templar Race de Monzón se despide tras 9 ediciones por falta de relevo

Monzón llora la despedida de la que ha sido uno de sus emblemas deportivos en la última década, la Templar Race, la considerada por la prensa especializada como la carrera de obstáculos más relevante de España. Surgida hace doce años, por un grupo de deportistas populares de la ciudad del Cinca, la Templar se ha convertido en un icono de la ciudad en marca Monzón fusionando dos de identidades más reconocidas: el pasado templario y la tradición deportiva de la que hace gala la capital mediocinqueña.

El anuncio se ha producido esta mañana en redes sociales y ha desatado numerosos comentarios lamentando la decisión. “Retirada. Tras nueve batallas espectaculares ha llegado el momento de retirarnos, no son palabras fáciles de escribir … Queremos agradecer a todos los que habéis hecho posible vivir este sueño. Nos volveremos a encontrar en esta vida o en la siguiente”. Así se anunciaba su adiós.

Su director, Nicolás Fortuño, aseguraba que una prueba de las dimensiones de la Templar, con 8 meses de trabajo, requería una organización más allá de la del grupo de amigos que la han venido realizando junio tras junio, desde hace doce años, con el parón por la pandemia de por medio. Se ha contactado con empresas para ofrecerles el traspaso de la prueba pero no ha habido acuerdo. “No había nadie detrás nuestro y hemos colgado las botas y quemado las naves. Hace doce años eramos unos críos no teníamos mochilas ni negocios ni familia y ahora poco a poco se nos hace cuesta arriba”, afirmaba Fortuño a los micrófonos de Onda Cero Cinca.

La noticia no ha cogido del todo por sorpresa a los más allegados ya que el pasado año “dijimos que sería el último baile y nada más terminar intentamos que hubiera alguna opción para traspasar la carrera a otras manos y cogieran el toro con los cuernos. Todas las empresas con las que hemos hablado se han echado atrás y al final no ha habido nadie que coja el toro por los cuernos y hemos decidido que no valía la pena el seguir llevando esta carrera espectacular. Sentimos orgullo por las respuestas en redes y las llamadas”.

Fortuño agradece el compromiso del concejal de Ferias, Jairo Sánchez, para tratar de buscar soluciones, pero el promotor insiste en que este es un evento privado y debe ser conducido por una empresa especializada en este tipo de eventos.

Agradecimiento del Ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento ha agradece el trabajo de la organización de la Templar. Durante estos años desde el consistorio se ha colaborado con la organización, tanto económicamente, aportando 20.000 euros anuales, como con otro tipo de ayudas con Policía Local o Brigada para que se pudiera realizar en nuestra ciudad.

El Ayuntamiento lamenta el anuncio realizado por la organización de no celebrar la décima edición en el mes de junio y deja la mano tendida para seguir apoyándola en un futuro, si se vuelve a recuperar.

En junio de 2023 se celebraba la novena edición con una participación de más de 1.700 deportistas llegados de varios puntos de la geografía nacional.