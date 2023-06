Alberto Susín, el rey de la Templar Race de Monzón.

Llenos de barro, mojados, fatigados, pero con una sonrisa en la boca. Así han llegado los 1.700 corredores que han participado este domingo en Monzón en la novena edición de la Templar Race, la considerada por la prensa especializada como la mejor carrera de obstáculos de España. La Templar llegaba tras haberse suspendido a raíz de la pandemia y lo ha hecho con fuerza y con todo lo alto. La organización puso el límite de corredores en 1.700 y lo llenaron con participantes que han venido en su mayoría de Aragón, Cataluña, País Vasco, Madrid, Galicia, pero también de Francia. “Un competidor cogió ayer un AVE desde Andalucía para venir a correr esta prueba”, explicaba con orgullo su creador, Nicolás Fortuño.

Su más estrecho colaborador en esta prueba, el atleta montisonense Alberto Susín, ha querido correrla para no faltar a su cita. Con esta han sido nueve las ocasiones en las que ha participado. Hoy de nuevo ha vuelto a ser el más rápido y fuerte al vencer en la distancia larga de 15 kilómetros, 380 metros de desnivel positivo y más de 40 obstáculos. En féminas, la ganadora ha sido Scherezada Higueras.

La distancia inferior era de 8,5 kms y en esta la victoria ha sido para Lorenzo Belles y Marta Montaner, otra montisonense que también sabe lo que es ganar la Templar. La anterior edición databa de 2019 y algunos corredores participaron ataviados de guerreros del temple. A la llegada las damas les esperaban para coronarlos con una medalla conmemorativa de la prueba.

Alberto Susín, el único corredor que ha corrido las nueve ediciones, imprimió un ritmo fuerte para ir en solitario “porque los obstáculos se me dan mal y tengo molestias en un hombro”. Sobre el éxito de la prueba asegura que la Templar Race “es una carrera muy especial, no hay ninguna en la zona y está pensada para gente que no corre normalmente ya que para ellos es un reto. La gente de Monzón ya sueña con correr la Templar y se prepara todo el año”.

El organizador de la prueba apuntaba a ello la “hospitalidad de Monzón que es una ciudad espectacular al igual que los voluntarios”. Para Nicolas Fortuño, el éxito de la Templar es “que hemos sabido crear una carrera de amigos para amigos y eso lo hemos sabido exportar al resto de España. La gente viene a Monzón a pasárselo bien, se olvidan de sus problemas, se llenan de barro, llegan a meta y se sienten realizados. Monzón ya está en el mapa de estas carreras y estoy convencido que a partir del año que viene Europa sabrá de esta carrera”.

Una pareja madrileña que ha corrido por primera vez esta prueba estaban encantados “por la organización y por el sentimiento que muestra esta carrera, es muy chula y la gente la aquí la vive mucho. El año que viene repetiremos”.

Un grupo de Barcelona también aceptó la invitación de su amigo de Monzón. “Llevaba años insistiéndonos en que participáramos y nos ha engañado. Nos dijo que eran cuatro obstáculos de nada, pero nos lo hemos pasado muy bien y repetiremos, pero eso sí la distancia larga no, hay que estar loco para recorrer 15 kilómetros”.