Las veteranas montañeras de Jaca que acaban de hacer historia en el Aconcagua

Montañeras Adebán han finalizado con éxito su proyecto ‘Aconcagua en femenino’, haciendo cima en esta montaña argentina de 6.962 metros, después de 21 días de expedición. Cumplen un sueño y hacen historia, ya que hasta ahora ningún grupo de mujeres de entre 50 y 70 años por sí solas habían logrado alcanzar esta cima. De ahí la emoción y alegría del pasado viernes, cuando se cumplió el reto. Astrid García, Ana Bravo y Maite Pariente, acompañadas de la guía Marta Alejandre, coronaron la cima, pero fue un trabajo en equipo, y como ellas mismas dicen “cada una ha alcanzado su cima”. El resto del equipo estaba formado por Amalia Bella, Elena Elipe, Carmen González, Elena Julián, Ana Bravo, Cristina Izquierdo, Laura Hernández y Rubén y Miguel Pollán.

“Estamos emocionadas con lo que hemos conseguido para el equipo”, aseguraba Astrid García tras hacer cima. “Ha sido durísimo, pero estamos muy satisfechas”. Por su parte Maite Pariente añadía que “tres hemos hecho cima, pero todo el equipo ha estado ahí y cada una ha alcanzado su cima. Lo que hemos compartido en esta expedición de casi 21 días ha sido mucho más de lo que nadie se pudiera haber imaginado”. Y en el mismo sentido se expresaba Ana Bravo, tras señalar que “si no hubiese por el apoyo del grupo, no lo hubiéramos conseguido. Es una cima muy dura y fría, con muchas horas por delante y lo hemos conseguido como grupo, no de manera individual”.

Montañeras Adebán comenzaba el 2023 con un gran reto, una expedición al Aconcagua para demostrar que no hay límites de edad ni de género. Partieron hacia Argentina el pasado 3 de enero, después de meses intensos de preparación. Y el pasado viernes a las 13.00 cumplieron su sueño, como gran colofón a todas las actividades que ha venido realizando el club en los últimos años.

Un club que nació en 2018 liderado exclusivamente por mujeres, pero abierto e integrador, que pretende posicionar la iniciativa femenina en la gestión y promoción de los deportes de montaña. Sus principales objetivos son motivar a las mujeres hacia la práctiva de deportes de montaña y naturaleza, fomentar la práctica de los deportes de montaña por parte de mujeres, mejorar sus conocimientos técnicos, incrementar la participación en estos deportes para tender a la igualdad de oportunidades tanto a nivel competitivo como aficionado, y crear redes de afición entre chicas dentro de los diversos deportes de montaña, entre otros.