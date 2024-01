Fisac, sobre algunos de sus jugadores: "El miedo te lleva a jugar en EBA, no en ACB"

El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha transmitido la importancia del partido de este miércoles en la República Checa en la cuarta jornada de grupos de la FIBA Europe Cup: “Es el partido más difícil de jugar, ante el rival más competitivo del grupo”, ha apuntado. “Van primeros, tienen +35 de basketaverage… Será muy complicado, pero hay que lucharlo”, ha añadido.

El técnico segoviano ha señalado que su equipo llega, como siempre últimamente, justo de efectivos al partido, y ha lamentado que en el último partido de la Liga Endesa, en el Príncipe Felipe ante el Valencia, su equipo no fuera “más valiente”. “Me fastidia que no fuéramos mas valientes. Hay jugadores que, si no estuviéramos en estas circunstancias, tal vez no estarían jugando en este equipo. Quiero que la gente se divierta con su trabajo. Somos un equipo muy joven, con gente inexperta, pero necesito que tengan entereza y que sepan que van a seguir jugando. No tienen que tener miedo a perder un pase o a tirar. El miedo te lleva a jugar en EBA, no en ACB”, reflexionó Fisac.

Sobre el lugar donde se va a jugar el partido, dijo que se trata de “una de las canchas más importantes” de la República Checa, y recalcó la importancia de la victoria: “Ganar un partido fuera de casa te da muchas opciones. Si no, te la tienes que jugar en casa y superar el basketaverage…. Te lo tienes que jugar todo a un partido”.

Fisac dijo que, ante esta semana clave tanto en Europa como en la Liga Endesa -el Bilbao Basket es el rival este fin de semana-, uno de sus objetivos es dosificar adecuadamente a Bell-Haynes, con muchos minutos acumulados en las últimas semanas: “El único miedo que tengo es que lo estamos apretando y exprimiendo, y luego se va a ir con su selección”, ha apuntado.

Aunque este miércoles el foco está en Europa, Fisac recalca que la competición verdaderamente importante es la liga. El técnico ha señalado que hay “una grandísima diferencia” entre la LEB y la ACB, porque la máxima categoría “es lo que te da prestigio y una responsabilidad diferente”. “En este club, las ligas europeas son para disfrutarlas, no para exigirlas”, señaló Fisac.