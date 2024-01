La aragonesa Salma Paralluelo: "Somos ambiciosas, queremos conseguir el mayor número de títulos posible"

Salma Paralluelo, delantera del Barcelona, afirmó tras clasificarse para la final de la Supercopa de España contra el Levante al ganar por 4-0 al Real Madrid que tanto ella como sus compañeras son "ambiciosas" y que quieren conseguir "el mayor número de títulos posible".

"Vamos a lo nuestro, nos centramos en el campo, en el trabajo de cada una. Somos ambiciosas, queremos conseguir el mayor número de títulos posible y dejarlo todo en el campo para seguir sumando como lo estamos haciendo", señalo en zona mixta.

"Tenemos ahora días para descansar y preparar bien el partido. Es una final, la competencia es máxima, ambos equipos queremos el título y estaremos ahí para lucharlo", añadió.

En relación a la superioridad que parece mostrar el plantel con respecto a sus rivales, opinó: "No sé si somos intocables. Sí que sentimos todas ese orgullo de hacer el trabajo bien todos los días. Nada es casualidad y el trabajo da resultados".

Por su parte su compañera Ona Batlle analizó la diferencia con el Real Madrid: "Nosotras miramos nuestro rendimiento. Por mucho que ellas vayan mejorando o creciendo, nosotras también lo estamos haciendo. En estos partidos se nota. Fuimos a por la victoria, a marcar goles, a tener posesión... y se ha dado muy bien el partido".

Asimismo profundizó en su situación personal: "Me encuentro muy feliz. Jugar con las jugadoras con las que juego es un privilegio para mí. Me gusta trabajar muy duro y con eso y las facilidades que ponen las compañeras está saliendo todo bien. Queda mucho aún, lo más bonito de la temporada. Intentamos mejorar y competir".

Sobre su compañera Alexia Putellas, ahora lesionada, expresó: "Está tranquila. Estamos esperándola, por supuesto. Tiene sus plazos y poco a poco irá a más. Esperemos que pronto esté con el equipo".

Por otro lado se refirió al hecho de que solo hubiera dos futbolistas de su equipo en el once ideal femenino de los premios The Best de la FIFA: "Fue un poco sorprendente. Personalmente no me fijo mucho en los premios individuales, pero hay muchas jugadoras en el Barcelona y en la selección que merecen estar en ese once".