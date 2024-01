El Barça, a la final de la Supercopa femenina tras golear al Real Madrid con un doblete de la aragonesa Salma Paralluelo

El FC Barcelona venció este miércoles por un abultado 4-0 al Real Madrid, con sendos dobletes de Mariona Caldentey y de la aragonesa Salma Paralluelo, y se clasificó para la final de la Supercopa de España Femenina, que se está disputando en Leganés (Madrid), donde el próximo sábado luchará por el título con el Levante UD en el mismo escenario.

En el Estadio Municipal de Butarque, y aunque las madridistas se acercaron a la portería rival con una buena combinación entre las francesas Sandie Toletti y Naomie Feller en el balcón del área, fue el Barça quien abrió el marcador con dos fogonazos al cuarto de hora.

Tras una ocasión de Ona Batlle, el conjunto culé forzó un saque de esquina en el que un balón dividido entre Ingrid Engen y Freja Siri quedó muerto en el área pequeña, con Mariona Caldentey presta para empujar el balón a la red. Apenas tres minutos después, la propia Batlle le ganó un esprint a Athenea del Castillo y con ello fraguó el 2-0.

La '22' azulgrana, más rápida que la '22' blanca, pasó rauda al punto de penalti para que Salma Paralluelo regatease a Ivana Andrés con un giro sobre sí misma, disparando a gol con el exterior de su zurda y sin que la otra central, Kathellen Sousa, llegara a tiempo de despejar.

Cuando corría el minuto 23, Aitana Bonmatí filtró un pase a Caldentey desde el costado derecho y la '9' del Barça se plantó delante de Misa Rodríguez, pero esta vez la zaga del Real Madrid sí desbarató la oportunidad, con Ivana muy atenta en el pase al hueco.

Respondió a continuación el equipo entrenado por Alberto Toril, tras un córner donde la pelota llegó rasa al segundo palo y Toletti disparó a bocajarro, pero Engen salvó 'in extremis'. Pese al estirón merengue, las pupilas de Jonatan Giráldez fueron más incisivas en ataque y quedó claro con un zurdazo de Salma Paralluelo por abajo, que se marchó cerca del poste.

A punto de llegar al 36', Caldentey se internó en el área rival por el lado izquierdo e Ivana hizo una barrida por el césped, aparentemente sin contacto con la delantera blaugrana. Pero la árbitra, Marta Huerta de Aza, revisó la jugada a instancias del VAR y vio acción punible de penalti.

Sin ápice de nervios, Caldentey engañó a Misa y transformó esa pena máxima para sellar el 3-0. Batlle era un constante quebradero de cabeza para Athenea y, ya en el descuento, la lateral izquierdo del Barça estrelló en el travesaño un fuerte tiro a pie cambiado, tras un bonito regate de su compañera Engen.

Conexión entre Graham Hansen y Bonmatí

Si las de Giráldez habían acabado el primer tiempo a la ofensiva, con no menos ímpetu iniciaron la segunda mitad. Primero Graham Hansen ejecutó una volea, a pase de Bonmatí; y de inmediato los papeles se invirtieron con la flamante ganadora del The Best poniendo en apuros a Misa, con un remate a ras de césped y que desvió la guardameta merengue.

La insistencia culé tuvo premio con el 4-0 (min.52), a raíz de un contragolpe guiado por Graham Hansen desde la banda derecha hasta pasar a Paralluelo, quien se metió en el área como una exhalación para marcar al alimón con la defensa Kathellen, sobrepasada por la carrera de la '7' del Barça y sobrepasada en general por las circunstancias.

Nada más sacar el Real Madrid de centro, recuperaron las azulgranas y Graham Hansen apuró la línea de fondo por el costado diestro, aunque su centro lo cabeceó Paralluelo por encima del larguero. Patri Guijarro lo intentó también, mediada la segunda parte, mientras al Real Madrid se le habían extinguido pronto las esperanzas de remontada.

Giráldez hizo entonces un triple cambio, pensando ya en la final del sábado, y dio descanso a pesos pesados de su vestuario. Tanto Caldentey como Paralluelo, junto a Irene Paredes, se fueron al banquillo y serán piezas clave frente a un Levante que buscará repetir la sorpresa de las semifinales, donde eliminó al Atlético de Madrid en la prórroga (1-3).

Difícil misión para el equipo dirigido por José Luis Sánchez Vera, pues enfrente estará un Barça que sigue en estado de gracia. No en vano, rozó la 'manita' en varias ocasiones, incluido un tiro raso de Guijarro desde la corona del área y que se coló pegado al poste, pero quedando invalidado por un fuera de juego previo de Bonmatí.

También Asisat Oshoala estuvo cerquísima del 5-0, presionando a Misa en un despeje. Buscaron las jugadoras merengues el gol de la honra con Hayley Raso, recién entrada al campo, por una banda derecha que fue una vía de desahogo del Real Madrid hasta el pitido definitivo de Huerta de Aza

FC Barcelona - Real Madrid, semifinal de la Supercopa de fútbol femenino. Agencias

Ficha técnica

FC Barcelona: Coll; Bronze, Paredes (Martina, min.65), Engen, Batlle; Walsh, Guijarro, Bonmatí (Vicky, min.79); Graham Hansen (Brugts, min.74), Paralluelo (Oshoala, min.65) y Caldentey (Pina, min.65).

Real Madrid: Rodríguez; Hernández, Andrés, Kathellen, Carmona (Svava, min.74); Toletti (Raso, min.83), Freja Siri; Caicedo (Moller, min.46), Zornoza (Oroz, min.66), Del Castillo; y Feller (Olaya, min.83).

Goles: 1-0, min.12: Caldentey. 2-0, min.15: Paralluelo. 3-0, min.38: Caldentey (p). 4-0, min.52: Paralluelo.

Árbitra: Huerta de Aza (C.Tinerfeño).

Estadio: Municipal de Butarque.