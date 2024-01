El escudo que Unionistas de Salamanca no llevará finalmente ante el Barcelona

Unionistas de Salamanca es un club diferente. Fue creado hace apenas una década como homenaje a la extinta Unión Deportiva Salamanca, el club que había llevado la bandera del fútbol en la provincia castellana. Sus herederos, Unionistas, crearon un club distinto, en el que los socios son los propietarios, y deciden en asamblea cosas como si se aprueban las cuentas, cuál es el precio de los abonos o cómo serán las equipaciones.

El histórico partido de Copa del Rey que vivirán este jueves contra el Barcelona le está sirviendo de altavoz, para demostrar que otro fútbol también es posible. Han cogido la bandera del fútbol popular y se sienten orgullosos de ello. Esta manera de actuar va hasta situaciones como la vivida con la camiseta que les va a enfrentar al equipo azulgrana.

En un principio, el club presentó una equipación especial, en la que figuraba la leyenda con el partido y que incluía, en el centro, un escudo de la Unión Deportiva Salamanca, como homenaje al club desaparecido, con la leyenda 'In Memoriam'.

Sin embargo, apenas un día después, el propio club anunció que no se usará esta camiseta: "Tras examinar el acta de la asamblea de 30 de septiembre de 2017, hemos comprobado que el diseño de la camiseta conmemorativa que en un principio se iba a utilizar en el partido contra el FC Barcelona no se ajusta al resultado de la votación que los socios efectuaron en su momento con respecto al uso de los símbolos en homenaje a la Unión Deportiva Salamanca -estos no pueden aparecer en la parte frontal de la equipación-, por lo que dicho diseño no podrá usarse en la disposición publicada ayer respetando así el resultado de la decisión de la asamblea", anunció en sus redes sociales.

📝 COMUNICADO OFICIAL | Tras examinar el acta de la asamblea de 30 de septiembre de 2017, hemos comprobado que el diseño de la camiseta conmemorativa que en un principio se iba a utilizar en el partido contra el FC Barcelona no se ajusta al resultado de la votación que los socios… pic.twitter.com/cJdQyhKRBu — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) January 16, 2024

Así, el club se puso a trabajar en una nueva equipación que sí respete la decisión de los socios, y que será la que vista el abanderado del fútbol popular contra el transatlático azulgrana este jueves en el Reina Sofía de Salamanca.