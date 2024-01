Marc Márquez: "No veo que me tengan miedo en la parrilla, soy uno más"

El piloto español de Moto GP Marc Márquez (Ducati) confesó este miércoles que no ve "miedo" en la parrilla tras su fichaje por Gresini Racing para este 2024, porque ahora siente que es "uno más". Aunque reconoció que hay "máxima motivación e ilusión", pero insistió en que "sería un gran error pensar en el título", ya que lleva "dos años sin una victoria".

"No veo miedo en la parrilla, soy uno más. Si vienes de ganar títulos, podría ser, pero me han ganado mucho pilotos. Yo aprendo de todos ellos, me tengo que reinventar para ver qué hacen ellos mejor. Me enfrentaré a pilotos que llevan muchos años con la misma moto y tendrían que estar por delante. Pero mi trabajo será dar el cien por cien", afirmó el de Cervera en un evento organizado por Estrella Galicia 0,0 en Madrid.

El ocho veces campeón del mundo está "muy relajado", después de anunciar en octubre su salida de Honda 11 años después y su llegada a Gresini Racing, equipo en el que montará la Ducati campeona en la temporada 2023. "Hay ilusión, pero no puede haber ansia; hay ganas, pero no puedes ir con una venda en los ojos. No puedes hacer la casa por el tejado", advirtió sobre el próximo curso.

"Mi objetivo es hacerlo lo mejor posible. Si puedo quedar primero, mejor que segundo, pero lo normal, de entrada, no puedes optar a luchar contra ellos (los mejores). Tienes que ir creando ese momento. Sería un gran error pensar en el título, porque llevo dos años sin una victoria. Hay ilusiones, pero no se vive de ellas. No puedo afrontar una temporada pensando en el título viniendo de donde vengo, de tres años compitiendo la mitad de las carreras del calendario", comentó Marc Márquez sobre sus metas "realistas" para 2024.

El ex de Honda sabe que "las expectativas ya están muy altas por parte de la gente", pero este año se centrará en "evadirse de todo eso", porque será "igual de difícil que siempre" o "incluso más", porque viene "de una situación difícil de los últimos tres años". "Perfil bajo, carrera a carrera, eso nos permitirá trabajar más tranquilos", indicó como 'receta' para la próxima temporada.

Para Márquez es "raro" escuchar que es piloto de Ducati, aunque se siente "muy cómodo" en Gresini, "un equipo familiar". "Se hace raro no ver en el box a gente que he visto durante 11 años. Son cambios que uno afronta con la máxima motivación e ilusión posibles", señaló el piloto.

Marc Márquez y su hermano Álex, en un evento organizado por Estrella Galicia 0,0 en Madrid EFE/ Aitor Martin

"Prohibido bajar los brazos hasta el punto de renunciar a mucho, a las emociones para seguir con mi carrera deportiva. Las buenas noticias no llegan esperando sentado, las tienes que buscar. He tomado una decisión muy importante en mi carrera para seguir sintiendo esas mariposas en el estómago y volver a disfrutar", agregó.

"No sé si podré ser rápido de manera constante"

Y es que el ocho veces campeón del mundo quiere que su carrera deportiva "siga muchos años más", porque se siente "joven". "Pero para eso tengo que divertirme, y lo hago compitiendo por los puestos de arriba. Es lo que intentaremos esta temporada, con progresión", puntualizó, explicando que la clave será tener "constancia". "Podré ser muy rápido en circuitos puntuales, pero no sé si lo podré ser de manera constante", analizó.

"El test de Valencia fue bueno. Estaba nervioso, la sonrisa de esa primera salida fue de tranquilidad. Por mucho que hayas ganado y tengas experiencia, hay inquietudes antes de probar un nuevo proyecto. Ya tengo una lista apuntada para trabajar en Malasia. Estoy con ganas de llegar a circuitos que me cuesten, como Malasia y Catar, ahí es donde veré los puntos positivos de la moto", comentó sobre sus primeras vueltas con la Ducati.

Otro aliciente para Marc Márquez es compartir 'box' con su hermano Álex, como ya ocurriera en 2020, año en el que el octocampeón apenas pudo correr por una lesión. "Ojalá sea completamente opuesto a lo que pasó. Yo solo pensaba en el título y ahora pienso en volver a disfrutar encima de la moto, es el principal objetivo. Si disfruto, llegarán resultados. Álex ya ha luchado por victorias y podré aprender cosas de él", dijo.

"El objetivo principal es lo que hizo la segunda parte de la temporada, es capaz de todo. Tiene que buscar esa constancia entre los 8-6 primeros y coger confianza", expresó antes de bromear con una hipotética pelea con su hermano por un triunfo. "Es difícil controlar el límite a 300 km/h. La mayoría de errores se cometen involuntariamente, espero no pedirle perdón ninguna vez", comentó.

Finalmente, Márquez reiteró que "nunca" ha sentido que "no" le quieran en Ducati, porque sino "no hubiera dado el paso". "He estado muy arropado por el equipo Gresini, me dio mi tiempo, nunca me empujaron. Para 2025, lógicamente no tengo nada hablado con nadie, primero quiero sentir de nuevo ese disfrute dentro de la moto, y luego valorar cuál es la mejor opción. Cuanto más gas en pista, más opciones abiertas", dijo sobre su futuro.